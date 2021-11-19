Кризис на польско-белорусской границе может увеличить транзитные грузопотоки через Эстонию

Кризис на границе Польши и Белоруссии может начать влиять на торговлю с Белоруссией и, прежде всего, на транзитные грузопотоки через эту страну, в связи с чем логистические компании уже сейчас ищут альтернативные маршруты, пишет Rus.ERR, отмечая, что если грузоперевозки через Белоруссию действительно остановятся, то перевозимые между Азией и Европой по железной дороге грузы могут начать двигаться и через Эстонию.