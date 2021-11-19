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  • Кризис на польско-белорусской границе может увеличить транзитные грузопотоки через Эстонию
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Кризис на польско-белорусской границе может увеличить транзитные грузопотоки через Эстонию

Kaubaveosed Ülemistel. ФОТО: Eero Vabamägi

Кризис на границе Польши и Белоруссии может начать влиять на торговлю с Белоруссией и, прежде всего, на транзитные грузопотоки через эту страну, в связи с чем логистические компании уже сейчас ищут альтернативные маршруты, пишет Rus.ERR, отмечая, что если грузоперевозки через Белоруссию действительно остановятся, то перевозимые между Азией и Европой по железной дороге грузы могут начать двигаться и через Эстонию.

Пересечение белорусской границы никогда не было очень простым для транспортных компаний, но события последних месяцев его еще больше затруднили, так что компании, которые перевозят грузы из Эстонии на белорусском направлении, постоянно учитывают сложную ситуацию в этой стране и ведут постянный поиск альтернативных маршрутов движения товаров, что подтвердил исполнительный директор компании Balti Logistika Йоэль Тимм.

Изменение маршрутов движения товаров ведет к удлинению сроков поставки и росту цен на их перевозку, однако на Эстонию эта ситуация пока прямо не повлияла.

Существует также теоретический риск приостановки проходящего через Белоруссию железнодорожного транзита. В данный момент его реализацию считают маловероятной, потому что это повлияло бы уже на крупные контейнерные перевозки между Европой и Азией, однако если это все же произойдет, то такое изменение может сдвинуть транзитные маршруты в том числе в направлении Эстонии.

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