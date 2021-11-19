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  • Эстония
  • Картина дня: откровения врача, опасный перекресток и проблемы в организации вакцинации

Картина дня: откровения врача, опасный перекресток и проблемы в организации вакцинации

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 ноября.

Можно повредить шину: новый круговой перекресток вызывает гнев водителей

В начале шоссе Тарту-Ряпина перестраивается кольцевая развязка, и вот-вот будет готов совершенно новый круг. Однако водителям, которые ничего не слышали о пилотном проекте Транспортного департамента, непонятно, зачем камни, которыми вымощена дорога, сложены так, что их края торчат наружу. Это кажется опасным, тем более, что дорогу и торчащие булыжники разделяет лишь неглубокий бортик. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 715 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 715. Скончались девять человек. Читать далее...

Фарш в зеленых тонах: детей в детсаду кормят совершенно несъедобной едой

В детских садах города Валга детей кормят совершенно несъедобной едой, жалуются местные жители, обратившиеся в программу Kuuuurija. Родители детей прислали ведущей программы Катрин Луст ужасные фотографии блюд, которые получают на обед малыши. Читать далее...

Бизнесмен и экс-депутат горсобрания взят под стражу

На прошлой неделе был взят под стражу Аго Калмер, бывший депутат пярнуского горсобрания и предприниматель. Причину задержания Калмера прокуратура держит в секрете. Читать далее...

Департамент здоровья отзывает экспресс-тесты на коронавирус HYGISUN

В Эстонии можно найти экспресс-тесты, которые не прошли оценку соответствия требованиям, поэтому их распространение запрещено. Дистрибьюторам и медицинским работникам, которые узнают изображенную на фотографии упаковку, следует незамедлительно прекратить распространение и использование таких тестов, а также организовать их возврат и отзыв. Читать далее...

Признание: радости и сложности становления врача в период пандемии

При посредничестве Эстонского общества студентов-врачей в Postimees публикуются личные истории – в виде статей и видеороликов – о том, что действительно ощущают разные люди, сталкивающиеся с пандемией. Читать далее...

Столичная коалиция - союз десантников со старшеклассниками

"Нынешняя коалиция в столице вызывает много вопросов из области психологии, не политологии. Соцдемы уже выстрелили себе в ногу, войдя в 2016 году в коалицию, пребывание в которой привело к потере существенной части поддержки избирателей. С какими последствиями они рискуют столкнуться в нынешней ситуации?" - пишет Валерий Сайковский.

График 〉 Беспомощная попытка: что пошло не так в организации вакцинации и почему?

Начало года было многообещающим. В Эстонию прибыла первая вакцина, работников передовой и группы риска начали колоть и казалось, что вместе с врачами-медсестрами мы сможем вздохнуть с облегчением. Вторую волну пережили в надежде, что если осенью и придет третья, у нас будет уже столько вакцинированных, что перегрузок и переработок в больницах у нас уже не возникнет. Однако эта надежда не оправдалась. Читать далее...

Владимир Свет покидает пост старейшины Ласнамяэ: выполнит ли он предвыборные обещания?

После новости, что Владимир Свет решил принять предложение стать вице-мэром Таллинна и покидает пост старейшины Ласнамяэ, многие жители крупнейшего в столице района выразили свое разочарование. "Голосовали за него именно как за старейшину Ласнамяэ, и сейчас не покидает ощущение, будто сами себе же и подпилили сук", — пишут жители района в Facebook.

«Мы не хотим пятой волны»: в Австрии вводят обязательную вакцинацию

В Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун, передает «Интерфакс» со ссылкой на ORF. Об этом объявили канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн после встречи с руководителями земель. Читать далее...

Столтенберг: НАТО может разместить ядерное оружие восточнее ФРГ, если Берлин откажется делать это на своей территории

Берлин должен самостоятельно решать, следует ли оставлять на территории ФРГ ядерное оружие, альтернатива этому - размещение такого оружия НАТО восточнее Германии, заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Читать далее...

Национальная библиотека: расхитители соц.имущества, бандиты, золото, инопланетяне и прочие чудеса перед переездом

Архитектурный музей продолжает экскурсии из цикла Avatud Majad – «Открытые дома». Шестьдесят седьмая по счету экскурсия прошла в Эстонской национальной библиотеке незадолго до ее закрытия на капитальный ремонт. По словам гида - исследователя архитектуры и автора выставки «Старое и новое начало Национальной библиотеки» Карен Ягодин, здание библиотеки является первой по счету архитектурной достопримечательностью восстановленной Эстонской республики: оно было завершено в 1993 году. Автор проекта, архитектор Райне Карп сказал, что из всех построенных им зданий Национальная библиотека ближе всех его сердцу. Читать далее...

В аптеках закончились антидепрессанты

В начале этой неделе житель Тарту Рене Ансип отправился в очередной раз в аптеку, чтобы купить рецептурный препарат Elontril, который используется для лечения депрессии. Читать далее...

МИД РФ опубликовал переписку с ФРГ и Францией. Как реагируют в Европе?

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Масом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Решение предать гласности переписку, в которой шла речь об организации встречи в нормандском формате, российское дипломатическое ведомство объяснило тем, что позиция РФ на этих переговорах в последнее время искажается. Как отреагировали на это в Париже, Берлине и Киеве?

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