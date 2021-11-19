Картина дня: откровения врача, опасный перекресток и проблемы в организации вакцинации

Можно повредить шину: новый круговой перекресток вызывает гнев водителей

В начале шоссе Тарту-Ряпина перестраивается кольцевая развязка, и вот-вот будет готов совершенно новый круг. Однако водителям, которые ничего не слышали о пилотном проекте Транспортного департамента, непонятно, зачем камни, которыми вымощена дорога, сложены так, что их края торчат наружу. Это кажется опасным, тем более, что дорогу и торчащие булыжники разделяет лишь неглубокий бортик. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 715 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 715. Скончались девять человек. Читать далее...

Фарш в зеленых тонах: детей в детсаду кормят совершенно несъедобной едой

В детских садах города Валга детей кормят совершенно несъедобной едой, жалуются местные жители, обратившиеся в программу Kuuuurija. Родители детей прислали ведущей программы Катрин Луст ужасные фотографии блюд, которые получают на обед малыши. Читать далее...

Бизнесмен и экс-депутат горсобрания взят под стражу

На прошлой неделе был взят под стражу Аго Калмер, бывший депутат пярнуского горсобрания и предприниматель. Причину задержания Калмера прокуратура держит в секрете. Читать далее...

Департамент здоровья отзывает экспресс-тесты на коронавирус HYGISUN

В Эстонии можно найти экспресс-тесты, которые не прошли оценку соответствия требованиям, поэтому их распространение запрещено. Дистрибьюторам и медицинским работникам, которые узнают изображенную на фотографии упаковку, следует незамедлительно прекратить распространение и использование таких тестов, а также организовать их возврат и отзыв. Читать далее...

Признание: радости и сложности становления врача в период пандемии

При посредничестве Эстонского общества студентов-врачей в Postimees публикуются личные истории – в виде статей и видеороликов – о том, что действительно ощущают разные люди, сталкивающиеся с пандемией. Читать далее...

Столичная коалиция - союз десантников со старшеклассниками

"Нынешняя коалиция в столице вызывает много вопросов из области психологии, не политологии. Соцдемы уже выстрелили себе в ногу, войдя в 2016 году в коалицию, пребывание в которой привело к потере существенной части поддержки избирателей. С какими последствиями они рискуют столкнуться в нынешней ситуации?" - пишет Валерий Сайковский.

График 〉 Беспомощная попытка: что пошло не так в организации вакцинации и почему?

Начало года было многообещающим. В Эстонию прибыла первая вакцина, работников передовой и группы риска начали колоть и казалось, что вместе с врачами-медсестрами мы сможем вздохнуть с облегчением. Вторую волну пережили в надежде, что если осенью и придет третья, у нас будет уже столько вакцинированных, что перегрузок и переработок в больницах у нас уже не возникнет. Однако эта надежда не оправдалась. Читать далее...

Владимир Свет покидает пост старейшины Ласнамяэ: выполнит ли он предвыборные обещания?