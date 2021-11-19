Картина дня: откровения врача, опасный перекресток и проблемы в организации вакцинации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 ноября.
В начале шоссе Тарту-Ряпина перестраивается кольцевая развязка, и вот-вот будет готов совершенно новый круг. Однако водителям, которые ничего не слышали о пилотном проекте Транспортного департамента, непонятно, зачем камни, которыми вымощена дорога, сложены так, что их края торчат наружу. Это кажется опасным, тем более, что дорогу и торчащие булыжники разделяет лишь неглубокий бортик. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6040 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 715. Скончались девять человек. Читать далее...
В детских садах города Валга детей кормят совершенно несъедобной едой, жалуются местные жители, обратившиеся в программу Kuuuurija. Родители детей прислали ведущей программы Катрин Луст ужасные фотографии блюд, которые получают на обед малыши. Читать далее...
На прошлой неделе был взят под стражу Аго Калмер, бывший депутат пярнуского горсобрания и предприниматель. Причину задержания Калмера прокуратура держит в секрете. Читать далее...
В Эстонии можно найти экспресс-тесты, которые не прошли оценку соответствия требованиям, поэтому их распространение запрещено. Дистрибьюторам и медицинским работникам, которые узнают изображенную на фотографии упаковку, следует незамедлительно прекратить распространение и использование таких тестов, а также организовать их возврат и отзыв. Читать далее...
При посредничестве Эстонского общества студентов-врачей в Postimees публикуются личные истории – в виде статей и видеороликов – о том, что действительно ощущают разные люди, сталкивающиеся с пандемией. Читать далее...
"Нынешняя коалиция в столице вызывает много вопросов из области психологии, не политологии. Соцдемы уже выстрелили себе в ногу, войдя в 2016 году в коалицию, пребывание в которой привело к потере существенной части поддержки избирателей. С какими последствиями они рискуют столкнуться в нынешней ситуации?" - пишет Валерий Сайковский.
Начало года было многообещающим. В Эстонию прибыла первая вакцина, работников передовой и группы риска начали колоть и казалось, что вместе с врачами-медсестрами мы сможем вздохнуть с облегчением. Вторую волну пережили в надежде, что если осенью и придет третья, у нас будет уже столько вакцинированных, что перегрузок и переработок в больницах у нас уже не возникнет. Однако эта надежда не оправдалась. Читать далее...
После новости, что Владимир Свет решил принять предложение стать вице-мэром Таллинна и покидает пост старейшины Ласнамяэ, многие жители крупнейшего в столице района выразили свое разочарование. "Голосовали за него именно как за старейшину Ласнамяэ, и сейчас не покидает ощущение, будто сами себе же и подпилили сук", — пишут жители района в Facebook.
В Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун, передает «Интерфакс» со ссылкой на ORF. Об этом объявили канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн после встречи с руководителями земель. Читать далее...
Берлин должен самостоятельно решать, следует ли оставлять на территории ФРГ ядерное оружие, альтернатива этому - размещение такого оружия НАТО восточнее Германии, заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Читать далее...
Архитектурный музей продолжает экскурсии из цикла Avatud Majad – «Открытые дома». Шестьдесят седьмая по счету экскурсия прошла в Эстонской национальной библиотеке незадолго до ее закрытия на капитальный ремонт. По словам гида - исследователя архитектуры и автора выставки «Старое и новое начало Национальной библиотеки» Карен Ягодин, здание библиотеки является первой по счету архитектурной достопримечательностью восстановленной Эстонской республики: оно было завершено в 1993 году. Автор проекта, архитектор Райне Карп сказал, что из всех построенных им зданий Национальная библиотека ближе всех его сердцу. Читать далее...
В начале этой неделе житель Тарту Рене Ансип отправился в очередной раз в аптеку, чтобы купить рецептурный препарат Elontril, который используется для лечения депрессии. Читать далее...
МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Масом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Решение предать гласности переписку, в которой шла речь об организации встречи в нормандском формате, российское дипломатическое ведомство объяснило тем, что позиция РФ на этих переговорах в последнее время искажается. Как отреагировали на это в Париже, Берлине и Киеве?