Полезно знать: какие повреждения от воды покрываются страхованием жилья, а какие – нет?
Согласно статистике Swedbank P&C Insurance за 2021 год, почти 40 процентов страховых случаев по жилью были связаны с водой. Ущерб от воды обычно значителен, так как зачастую требуется восстановление не только вашего жилья, но и соседского. На ущерб от воды у Swedbank приходится около половины общей суммы возмещения по страхованию жилья. Страхование обычно является большим подспорьем в случае ущерба, но иногда домовладельцы путаются в том, какой ущерб от воды покрывается, а какой нет.