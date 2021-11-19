Полезно знать: какие повреждения от воды покрываются страхованием жилья, а какие – нет?

Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс подробно рассматривает виды ущерба от воды, при которых вы можете рассчитывать на страхование.

Лопнувшие трубы

Наиболее распространенным видом ущерба, связанного с водой, является разрыв или протечка труб. Часто это - результат длительных процессов, таких как естественный износ или ржавление. «Если труба лопнет из-за ржавчины и вода повредит внутреннюю отделку здания, страховка возместит стоимость внутренней отделки, – комментирует Лакс. – Однако страховка не покрывает расходы на замену или ремонт лопнувшей трубы».

Протечки дождевой воды

Во время осенних ливней вода может внезапно проникнуть через крышу и вызвать значительный ущерб. «Страхование жилья Swedbank покрывает первый случай протечки воды через крышу или если крыша была повреждена в результате непредвиденного происшествия, например, кровлю повредили сломанные ветки деревьев», – объясняет Лакс.

Наводнения и подъемы поверхностных вод

Такие природные явления, как наводнения и подъемы поверхностных вод, также могут разрушить здания и нанести большой ущерб. «Если в результате наводнения или внезапного подъема поверхностных вод здание или его конструкции проседают, вспучиваются или вздуваются, то, к счастью, страховая компания покроет ущерб», – комментирует Лакс.

Использование неправильных или дефектных строительных материалов

При строительстве или покупке собственного жилья важно убедиться, что качество строительства соответствует требованиям, поскольку использование неправильных или дефектных строительных материалов, а также некачественные строительные или ремонтные работы страхованием не покрываются.

«Однако мы компенсируем ущерб в случае внезапного и непредвиденного события, – говорит Лакс. – Однако мы не покрываем стоимость детали, которая нанесла ущерб. Например, если строители неправильно установили водопроводную трубу, и это вызвало потоп, ущерб, нанесенный дому водой, будет компенсирован, но замена водопроводной трубы оплачена не будет».

Хотя страхование жилья может существенно помочь в случае повреждения водой, страхователь все равно будет нести и собственную долю ответственности в каждом случае, поэтому разумно сделать все возможное, чтобы предотвратить возможный ущерб. Вот несколько советов.

1. Знайте местонахождение главного крана в вашей квартире или доме и убедитесь, что члены вашей семьи тоже это знают. В случае серьезной утечки или прорыва водопроводной трубы может потребоваться всего несколько минут, чтобы нанести серьезный ущерб. Важно знать, где и как отключить водоснабжение.

2. Регулярно проверяйте водопроводные трубы и технику, использующую воду, на наличие следов воды под ними и вокруг них. Небольшие утечки могут долго оставаться незамеченными, но со временем способны нанести значительный ущерб.

3. Очищайте водосточные желоба от мусора. Хотя листья являются наиболее распространенным виновником засорения водостоков, не думайте, что это только осенняя проблема. Если вода стекает по стенам вашего дома или водосточные трубы кажутся провисшими, вероятно, они засорились и нуждаются в очистке.

4. Осмотрите свою крышу снаружи и внутри. Проверьте чердак на наличие признаков протекания воды через крышу. Ищите влажные пятна на балках или коричневые пятна на штукатурке.

5. Чтобы предотвратить замерзание труб, сделайте все возможное, чтобы температура внутри здания не опускалась ниже 0 градусов. Если имущество остается без присмотра на длительное время и помещение не отапливается в течение отопительного сезона, слейте воду из труб водоснабжения и отопления.

6. Регулярно проверяйте наружные стены дома, чтобы обнаружить любые трещины и предотвратить проникновение воды через разрушенную конструкцию.