В приюте вспыхнул очаг заражения

«Возник большой очаг заражения, заражено более десяти человек, в настоящее время они находится в изоляции в доме. Жильцы и работники очень переживают, поскольку опасаются разрастания очага заболевания», - гласит присланное в Tartu Postimees письмо.

В письме, среди прочего, говорилось, что заведующая приютом не была вакцинирована и поэтому уже месяц работает дома.

Заведующая приютом Эва Эриксон вчера не захотела беседовать и ответить на вопрос, вакцинирована ли она. «Все эти вопросы следует адресовать в городской отдел по связям с общественностью. Так мне передали - и я больше сейчас не скажу ни слова», - лаконично ответила Эриксон.

Вице-мэр Михкель Леэс сказал, что в приюте действительно есть коронаочаг. «В настоящее время инфицированы одиннадцать жильцов и один сотрудник. Этот работник — не заведующая», - говорит Леэс. Он добавил, что помимо зараженных, еще семь человек находятся в изоляции в качестве близких контактов.

Вакцинирована заведующая или нет, вице-мэр комментировать не стал. «Даже если бы я знал это, я бы не смог обсуждать данные о здоровье другого человека, - отметил он. - Нет смысла на кого-то показывать пальцем, поскольку мы не знаем точно, как вирус пробрался в здание».

Состояние зараженных стабильное, они чувствуют себя хорошо. У них есть еда, также минимум раз в сутки их осматривают медики. «Похоже, что самая большая опасность миновала», - подытожил вице-мэр.