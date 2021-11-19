Вооруженный грабитель ворвался в продуктовый магазин

По данным Пыхьяской префектуры, вчера в Нымме в лесу несколько человек напали на 24-летнего мужчину. В результате нападения потерпевшему были нанесены телесные повреждения, также он лишился бумажника с документами, мобильного телефона и ключей. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Еще одно ограбление в четверг произошло в Нарве. Как сообщает Идаская префектура, мужчина, личность которого до сих пор не установлена, в продуктовом магазине на улице Выйду угрожал продавцу ножом и забрал из кассы 20 евро.