Председателем Нарвского горсобрания избрали Катри Райк
В пятницу, 19 ноября, на первом заседании Нарвского горсобрания новым председателем была избрана Катри Райк.
В пятницу, 19 ноября, на первом заседании Нарвского горсобрания новым председателем была избрана Катри Райк.
За выдвинутую коалицией кандидатуру Катри Райк проголосовали 18 депутатов, а за предложенную оппозиционными центристами кандидатуру Михаила Стальнухина поддержали 9 депутатов. В голосовании участвовало 27 членов горсобрания, передает Rus.ERR.
На муниципальных выборах в Нарве победу одержал избирательный союз «Список Катри Райк», получивший 15 из 31 мандата в горсобрании. Коалицию он сформировал с партией «Ээсти-200».