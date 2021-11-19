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Председателем Нарвского горсобрания избрали Катри Райк

Катри Райк. ФОТО: Mihkel Maripuu

В пятницу, 19 ноября, на первом заседании Нарвского горсобрания новым председателем была избрана Катри Райк.

За выдвинутую коалицией кандидатуру Катри Райк проголосовали 18 депутатов, а за предложенную оппозиционными центристами кандидатуру Михаила Стальнухина поддержали 9 депутатов. В голосовании участвовало 27 членов горсобрания, передает Rus.ERR.

На муниципальных выборах в Нарве победу одержал избирательный союз «Список Катри Райк», получивший 15 из 31 мандата в горсобрании. Коалицию он сформировал с партией «Ээсти-200».

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