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Противоречия финского рынка недвижимости

Кварталы многоквартирных домов в Хельсинки. ФОТО: Shutterstock

Молодые люди в Финляндии покидают родительский дом в рекордно раннем возрасте. В конце прошлого года со своими родителями жили менее 15% молодежи в возрасте 20-29 лет, передает YLE.

Это в больше степени связано с ценами на жилье. Финское ипотечное кредитное агентство HYPO прогнозирует, что цены на жилье вырастут больше ожидаемого.

Согласно прогнозу, цены на жилье в этом году вырастут в среднем на 3,8% по стране. Ранее эта цифра равнялась трем процентам.

В следующем году рост составит 1,5% вместо объявленного ранее одного процента.

Однако HYPO ожидает, что ценовое ралли на рынке жилья успокоится, а количество сделок сократится с нынешнего рекордного уровня.

Опрос также показал, что молодые люди покидают родительский дом в рекордно раннем возрасте. В конце прошлого года менее 15% молодежи в возрасте 20-29 лет жили со своими родителями.

На рынке арендного жилья предложение превышает спрос

В то же время на рынке арендного жилья предложение по-прежнему превышает спрос. Например, в столичном регионе объем предложения съемного жилья находится на рекордно высоком уровне.

Исключительным является и то, что поиск квартиросъемщика в столичном регионе может занять больше времени, чем в среднем по стране.

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