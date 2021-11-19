Противоречия финского рынка недвижимости
Молодые люди в Финляндии покидают родительский дом в рекордно раннем возрасте. В конце прошлого года со своими родителями жили менее 15% молодежи в возрасте 20-29 лет, передает YLE.
Молодые люди в Финляндии покидают родительский дом в рекордно раннем возрасте. В конце прошлого года со своими родителями жили менее 15% молодежи в возрасте 20-29 лет, передает YLE.
Это в больше степени связано с ценами на жилье. Финское ипотечное кредитное агентство HYPO прогнозирует, что цены на жилье вырастут больше ожидаемого.
Согласно прогнозу, цены на жилье в этом году вырастут в среднем на 3,8% по стране. Ранее эта цифра равнялась трем процентам.
В следующем году рост составит 1,5% вместо объявленного ранее одного процента.
Однако HYPO ожидает, что ценовое ралли на рынке жилья успокоится, а количество сделок сократится с нынешнего рекордного уровня.
Опрос также показал, что молодые люди покидают родительский дом в рекордно раннем возрасте. В конце прошлого года менее 15% молодежи в возрасте 20-29 лет жили со своими родителями.
В то же время на рынке арендного жилья предложение по-прежнему превышает спрос. Например, в столичном регионе объем предложения съемного жилья находится на рекордно высоком уровне.
Исключительным является и то, что поиск квартиросъемщика в столичном регионе может занять больше времени, чем в среднем по стране.