Эстония временно запретила полеты у российской границы

„Установление временного ограничения необходимо в связи с деятельностью Департамента полиции и пограничной охраны, а также Сил обороны по укреплению временной контрольной линии между Эстонией и Россией", - сообщил в пятницу Транспортный департамент.

В среду правительство Эстонии объявило внезапные учения резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС и призвало на них около 1700 человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 км на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее вероятна.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 км границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. Еще 40 км временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе сборов, позволят установить в общей сложности более 100 км физически обустроенной границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км, из которых 76 км проходят по реке Нарва и 127 км - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.