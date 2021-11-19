Спор о прививках в Хельсинки закончился поножовщиной
Полиция Хельсинки сообщает, что расследует дело о вооруженном нападении, которое произошло в субботу 13 ноября в половине четвертого утра в столичном районе Каллио, передает Yle.
Полиция Хельсинки сообщает, что расследует дело о вооруженном нападении, которое произошло в субботу 13 ноября в половине четвертого утра в столичном районе Каллио, передает Yle.
Жертвы нападения вступили в спор с двумя незнакомыми мужчинами. Темой спора стала вакцинация от коронавируса. Согласно полученной полицией информации, ссора произошла неподалеку от бара Kalliohovi. Жертвы вышли из бара на улицу Харьюкату, подозреваемые отправились за ними, после чего завязалась драка.
Нападавшие ударили одну из жертв ножом по лицу, а вторую избили.
Полиция нуждается в свидетелях произошедшего. Один из нападавших – мужчина возрастом около 30 лет, рост 170 см, был одет в джинсы и рубашку/куртку расцветки хаки или леопард. Приметы второго нападавшего неизвестны. С финской полицией можно связаться по телефону 0295 476 148, номеру WhatsApp 046 922 4651 или по электронной почте vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.