Спор о прививках в Хельсинки закончился поножовщиной

Жертвы нападения вступили в спор с двумя незнакомыми мужчинами. Темой спора стала вакцинация от коронавируса. Согласно полученной полицией информации, ссора произошла неподалеку от бара Kalliohovi. Жертвы вышли из бара на улицу Харьюкату, подозреваемые отправились за ними, после чего завязалась драка.

Полиция нуждается в свидетелях произошедшего. Один из нападавших – мужчина возрастом около 30 лет, рост 170 см, был одет в джинсы и рубашку/куртку расцветки хаки или леопард. Приметы второго нападавшего неизвестны. С финской полицией можно связаться по телефону 0295 476 148, номеру WhatsApp 046 922 4651 или по электронной почте vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.