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Мужчина, пытавшийся поджечь здания Рийгикогу и КаПо, арестован

Пострадавшее окно Рийгикогу. ФОТО: Remo Tõnismäe

Прокуратура сообщила, что с разрешения суда был задержан мужчина, который подозревается в том, что позавчера рано утром совершил поджог зданий Рийгикогу и Полиции безопасности (КаПо).

Согласно собранным КаПо доказательствам, 38-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и действовал целенаправленно и осознанно, поэтому была опасность, что на свободе он может продолжить совершать преступления, передает Postimees.

Позавчера рано утром мужчина бросил по бутылке с горючей смесью в здание парламента, а затем - в главное здание Полиции безопасности на Тоомпуйестеэ. Работники зданий быстро потушили пламя и зданиям не было нанесено серьезных повреждений, но окно замка Тоомпеа нуждается теперь в ремонте или замене. 

Полицейский патруль задержал подозреваемого, ранее судимого за преступление, связанное с наркотиками. Для расследования случившегося было возбуждено уголовное дело.

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