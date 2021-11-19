Мужчина, пытавшийся поджечь здания Рийгикогу и КаПо, арестован

Согласно собранным КаПо доказательствам, 38-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и действовал целенаправленно и осознанно, поэтому была опасность, что на свободе он может продолжить совершать преступления, передает Postimees .

Позавчера рано утром мужчина бросил по бутылке с горючей смесью в здание парламента, а затем - в главное здание Полиции безопасности на Тоомпуйестеэ. Работники зданий быстро потушили пламя и зданиям не было нанесено серьезных повреждений, но окно замка Тоомпеа нуждается теперь в ремонте или замене.