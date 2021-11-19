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Пьяный водитель спровоцировал тяжелое ДТП

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

В волости Сауэ в деревне Хюйру употреблявший алкоголь водитель совершил ДТП, в результате которого одного человека доставили в больницу для проверки состояния здоровья, передает Postimees

«В полицию сегодня чуть ранее половины пятого вечера поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Сауэ в деревне Хюйру», - сообщает Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, сидевший за рулем Audi 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пошел на обгон и врезался с автомобилем Volvo, за рулем которого была 50-летняя женщина. Скорая помощь доставила женщину для проверки состояния здоровья в больницу. 

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