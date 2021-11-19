Автомобиль насмерть сбил 37-летнего мужчину

В пятницу около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что в Тартумаа в волости Камбья в деревне Ыссу сидевший за рулем Kia 35-летний мужчина сбил 37-летнего мужчину. К сожалению, пешеход получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

«По предварительным данным, трагическое ДТП произошло на темном, неосвещенном участке дороги, где максимально разрешена скорость в 80 км/ч. На погибшем человеке была темная одежда и, к сожалению, у него также не было светоотражателя. Также водителю было труднее заметить пешехода из-за дождя», - сказал посетивший место происшествия патрульный полицейский Тартуского отделения полиции Микк Техван.

«К сожалению, каждый год происходит много трагических аварий из-за того, что пешеходы в темной одежде и без светоотражателей вовремя не видны водителям. Полиция напоминает всем пешеходам, что в темное время надо надевать светоотражатель - это самый простой способ сделать себя заметным. Отражатель рекомендуется носить на той же высоте, что и автомобильные фары, то есть примерно на 50-80 см от земли. При движении по шоссе в темное время также стоит надеть светоотражающий жилет и использовать карманный фонарик или телефон в качестве дополнительного источника света, чтобы быть еще более заметным для водителей», - сказал Техван.