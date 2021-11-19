С завтрашнего дня в Старом городе можно кататься на коньках

«Популярный среди горожан каток на улице Харью, открытый каждую зиму, начинает свой 16-й сезон. В прошлом году возможностью весело провести время на свежем воздухе воспользовались почти 55 000 человек, из них примерно 20 000 были школьники, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Время для катания на коньках в этом сезоне уже забронировали себе 16 434 ученика. При этом каток в живописном Старом городе ждет всех желающих – кататься можно как одному, так и с семьей или с друзьями. Добро пожаловать!»