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С завтрашнего дня в Старом городе можно кататься на коньках

Каток на улице Харью. ФОТО: Konstantin Sednev

В субботу, 20 ноября, в 11.00 в Кесклинне будет открыт каток на улице Харью.

«Популярный среди горожан каток на улице Харью, открытый каждую зиму, начинает свой 16-й сезон. В прошлом году возможностью весело провести время на свежем воздухе воспользовались почти 55 000 человек, из них примерно 20 000 были школьники, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Время для катания на коньках в этом сезоне уже забронировали себе 16 434 ученика. При этом каток в живописном Старом городе ждет всех желающих – кататься можно как одному, так и с семьей или с друзьями. Добро пожаловать!»

Старейшина района Кесклинн добавила, что открытие катка, как всегда, будет торжественным и полным сюрпризов. «Старый город усердно готовится к праздникам и световых украшений и нарядных елочек становится на улицах все больше. Поэтому непременно стоит вечером посетить Старый город», - добавила Хауканымм.

Кроме Старого города катки на свежем воздухе будут открыты в Мустамяэ, Нымме и Ласнамяэ.

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