С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно только из двух стран Европы

При въезде из Италии, Мальты, Монако, Португалии, Франции, Швеции и Финляндии от требования самоизоляции с 22 ноября можно освободиться, предъявив справку об отрицательном результате теста на COVID-19, передает rus.err.ee.

В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 22 ноября входят Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словения, Словакия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.