С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно только из двух стран Европы
С понедельника, 22 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно из двух европейских государств: из Испании и Ватикана.
С понедельника, 22 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно из двух европейских государств: из Испании и Ватикана.
При въезде из Италии, Мальты, Монако, Португалии, Франции, Швеции и Финляндии от требования самоизоляции с 22 ноября можно освободиться, предъявив справку об отрицательном результате теста на COVID-19, передает rus.err.ee.
В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 22 ноября входят Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словения, Словакия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.
Список третьих стран, при въезде из которых с 22 ноября не применяются ограничения: ОАЭ, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Южная Корея, Намибия, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Тайвань и Новая Зеландия. При въезде из Австралии, Иордании, Канады, Чили и Уругвая действуют требования обязательного тестирования при въезде и самоизоляции.