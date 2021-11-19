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В Австрии вводят полный локдаун с понедельника. Решение принято всего через несколько дней после того, как власти сообщили о локдауне только для непривитых. Австрия - первая в Евросоюзе страна, которая опять ввела полный локдаун из-за коронавируса. Однако Польша, Чехия и другие европейский страны уже начали объявлять локдаун для непривитых.

Канцлер Австрии Александр Шалленберг сказал, что локдаун пока введен на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной.

Власти пошли на этот шаг из-за рекордного количества случаев новых заражений и одного из самых низких уровней вакцинации в западной Европе.

"Мы не хотим пятой волны", - объяснил Шалленберг свое решение.

Данные за последнюю неделю показали, что уровень заболеваемости в стране составил 990 случаев на 100 тыс. человек, и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн сказал, что с такими цифрами введение карантина стало крайней мерой.

С понедельника улицы Вены опять опустеют ФОТО: Reuters

Австрийцы опять должны будут работать из дома, все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты, а школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках.

Такие правила будут действовать до 12 декабря, но их пересмотрят через 10 дней.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге уже предупреждал о предстоящей тяжелой зиме.

Он заявил, что в Европе по-прежнему низкий уровень вакцинации на фоне распространения более заразного варианта Дельта и отказа от профилактических мер, таких как социальная дистанция и маски.

Германия: чрезвычайная ситуация и Рождество под вопросом

В Германии число полностью вакцинированных составляет 67,7% ФОТО: EPA

Четвертая волна пандемии захлестнула Германию. Крупнейшая экономика в Европе объявила о чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за новых случаев заражений.

Власти Германии решили ввести ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации из-за коронавируса. Эти меры затронут 12 из 16 земель Германии.

Министр здравоохранения Йенс Спан призвал людей сократить социальные контакты и заявил, что одна только вакцинация не приведет к сокращению числа случаев заболевания. Отвечая на вопрос о том, может ли Германия ввести полный локдаун, министр ответил, что ситуация такая, что ничего исключать нельзя.

Экономисты предупреждают, что еще один локдаун в Германии будет очень плохой новостью для экономики всей Европы, которая только начала восстанавливаться после прошлогодних ограничений.

Йенс Спан также заявил, что нагрузка на отделения интенсивной терапии в Германии еще не достигла пика и это означает, что ситуация может ухудшиться, если ничего не предпринимать.

"Каким будет Рождество - я не знаю. Я могу только сказать, что это зависит от нас", - добавил он.

Польша, Словакия,Нидерланды и Чехия: локдауны для непривитых

В Польше полностью вакцинированы чуть больше половины жителей страны ФОТО: Reuters

Частичные локдауны также введены в Словакии, Чехии и Нидерландах. Ограничения касаются непривитых людей.

По новым правилам, только те, кто вакцинированы или имеют справку о перенесенном коронавирусе в последние шесть месяцев, смогут заходить в кафе, рестораны и торговые центры. По сути, невакцинированные люди смогут зайти только в продуктовые магазины, а если им необходимо ходить на работу, им нужно будет постоянно делать тесты.

Такие частичные локдауны вводятся на несколько недель и вступают в силу с понедельника.

В Венгрии, где в пятницу выявили более 11 тысяч новых случаев заражений - самый высокий показатель с начала пандемии - вводят обязательную бустерную прививку для всех работников здравоохранения.

Кроме того, с субботы маски здесь опять становятся обязательными для ношения внутри помещений.

Украина: амнистия для купивших сертификат о вакцинации

На Украине полностью вакцинированы только 20% населения ФОТО: EPA

На Украине запускают программу "ковидной амнистии". Она позволит тем, кто купил поддельный сертификат и отмечен в госреестре как вакцинированный, сделать реальную прививку и избежать штрафа.

Такая программа пока начнет действовать в Закарпатье, однако ее могут распространить по всей стране.

Сейчас штраф за покупку поддельного сертификата о вакцинации совсем небольшой - около 850 гривен или примерно 30 евро. Однако, украинский парламент обсуждает законопроект, который увеличит штраф в 20 раз и он будет составлять уже 600 евро.

По данным минздрава Украины, сейчас в стране куплено как минимум 200 тыс. поддельных сертификатов о вакцинации.

AstraZeneca: коктейль из антител защищает в течении года

AstraZeneca продолжает работать над лекарствами, которые могут остановить пандемию ФОТО: Reuters

Терапия, названная AZD7442 или Evusheld, обеспечивает защиту от заражения на 83%, а ее эффект может длиться до года, заявили в компании AstraZeneca.

Evusheld - это коктейль из антител, который может стать альтернативой для тех, кому вакцина противопоказана.

По данным AstraZeneca, таких людей в мире - около 2% населения. Сюда входят люди на диализе, онкологические больные, проходящие химиотерапию, и пациенты, принимающие иммунодепрессанты при таких состояниях как ревматоидный артрит.

Этот препарат вводится всего один раз, но двумя уколами сразу. Кроме того, укол AZD7442, сделанный в течение трех дней с момента появления первых симптомов, снижает риск тяжелого течения болезни на 88%.