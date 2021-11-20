Объявлен розыск: в тюрьму открытого типа не вернулся заключенный

Павел Жевнеров ростом 178 см, у него каштанового цвета волосы, он среднего телосложения, на правом предплечье у него татуировка с узором размером 15 см на 10 см, также на правом плече у него татуировка черепа. Он прихрамывает на левую ногу и носит очки. Когда Жевнеров покидал тюрьму, на нем была черная куртка, темные штаны, бежево-серый рюкзак, на ногах темная спортивная обувь.