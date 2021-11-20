Объявлен розыск: в тюрьму открытого типа не вернулся заключенный
В пятницу, 19 ноября со своего рабочего места в Кохтла-Ярве в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся Павел Жевнеров (на фото).
В пятницу, 19 ноября со своего рабочего места в Кохтла-Ярве в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся Павел Жевнеров (на фото).
Павел Жевнеров ростом 178 см, у него каштанового цвета волосы, он среднего телосложения, на правом предплечье у него татуировка с узором размером 15 см на 10 см, также на правом плече у него татуировка черепа. Он прихрамывает на левую ногу и носит очки. Когда Жевнеров покидал тюрьму, на нем была черная куртка, темные штаны, бежево-серый рюкзак, на ногах темная спортивная обувь.
Павел Жевнеров отбывает наказание за наркопреступление.
Министерство юстиции просит всех, кто знает о его местоположении, сообщить об этом в полицию на номер 112 или в тюремную службу по номеру 663 7750.