Заключенный, не вернувшийся в тюрьму открытого типа, задержан
Сотрудники службы тюрем задержали заключенного открытой тюрьмы Павла Жевнерова, который накануне вечером не вернулся в назначенный срок в Вирускую тюрьму.
Сотрудники службы тюрем задержали заключенного открытой тюрьмы Павла Жевнерова, который накануне вечером не вернулся в назначенный срок в Вирускую тюрьму.
Павла задержали около 12 часов дня в Йыхви. Заключенный теперь помещен в камеру закрытого типа Вируской тюрьмы.
В тюрьме возбуждено уголовное производство по разделу Пенитенциарного кодекса, касающемуся уклонения от отбывания наказания.
19 ноября со своего рабочего места в Кохтла-Ярве в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся Павел Жевнеров, отбывающий наказание за наркопреступление.
Министерство юстиции вчера обратилось с просьбой ко всем, кто знает о его местоположении, сообщить об этом в полицию или тюремную службу.