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  • Заключенный, не вернувшийся в тюрьму открытого типа, задержан
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Заключенный, не вернувшийся в тюрьму открытого типа, задержан

Павел Жевнеров. ФОТО: Justiitsministeerium

Сотрудники службы тюрем задержали заключенного открытой тюрьмы Павла Жевнерова, который накануне вечером не вернулся в назначенный срок в Вирускую тюрьму.

Павла задержали около 12 часов дня в Йыхви. Заключенный теперь помещен в камеру закрытого типа Вируской тюрьмы.

В тюрьме возбуждено уголовное производство по разделу Пенитенциарного кодекса, касающемуся уклонения от отбывания наказания.

19 ноября со своего рабочего места в Кохтла-Ярве в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся Павел Жевнеров, отбывающий наказание за наркопреступление. 

Министерство юстиции вчера обратилось с просьбой ко всем, кто знает о его местоположении, сообщить об этом в полицию или тюремную службу.

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