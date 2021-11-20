Заключенный, не вернувшийся в тюрьму открытого типа, задержан

Павла задержали около 12 часов дня в Йыхви. Заключенный теперь помещен в камеру закрытого типа Вируской тюрьмы.

В тюрьме возбуждено уголовное производство по разделу Пенитенциарного кодекса, касающемуся уклонения от отбывания наказания.

19 ноября со своего рабочего места в Кохтла-Ярве в Вирускую тюрьму открытого типа не вернулся Павел Жевнеров, отбывающий наказание за наркопреступление.