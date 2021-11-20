За сутки в Эстонии выявлено 464 зараженных, скончались пятеро
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4208 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 464. Скончались пятеро.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4208 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 464. Скончались пятеро.
Среди новых заразившихся 290 человек не были вакцинированы, а 174 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 20 ноября в больницах находится 434 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 351 человек, из которых 266 человек (76%) не были вакцинированы, у 85 человек (24%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 38 новых истории болезни. Скончались пятеро человек.
За сутки ввели 8685 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1209 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 143 199 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,6%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).