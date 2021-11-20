За сутки в Эстонии выявлено 464 зараженных, скончались пятеро

Среди новых заразившихся 290 человек не были вакцинированы, а 174 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 20 ноября в больницах находится 434 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 351 человек, из которых 266 человек (76%) не были вакцинированы, у 85 человек (24%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 38 новых истории болезни. Скончались пятеро человек.

За сутки ввели 8685 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1209 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 143 199 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.