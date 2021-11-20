Сосед, у которого завелись тараканы, может лишиться квартиры

«Напоминаю, что в соответствии с Законом о квартирной собственности и квартирных товариществах собственник квартиры обязан поддерживать свое личное имущество, то есть квартиру, в хорошем состоянии и воздерживаться от действий, которые выходят за рамки обычного использования», — объясняет начальник юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди.

Марди также ссылается на Закон об общественном здоровье, согласно которому юридическое или физическое лицо, имеющее или владеющее строением, его частью или прилегающим к нему земельным участком, должны принимать превентивные меры и обеспечивать необходимые действия для борьбы с насекомыми, грызунами и другими вредителями и вредными организмами, а также для предотвращения их вредных воздействий.

«Каждый собственник квартиры несет ответственность за содержание своей квартиры, и если в квартире завелись тараканы, собственник этой квартиры несет ответственность и за уничтожение тараканов. Однако, если тараканы распространились по многоквартирному дому, правление или руководитель квартирного товарищества должен следить за ситуацией во всем доме и нести ответственность за уничтожение вредителей», — утверждает Марди.

Чтобы правильно провести борьбу с тараканами, Марди рекомендует использовать услуги профессионалов. Только так можно быть уверенным, что насекомые будут полностью уничтожены. Но что делать, если упрямый хозяин не пускает в квартиру дезинсекторов?

«Собственник квартиры должен разрешить другим лицам пользоваться реальной частью квартирной собственности, если это необходимо для содержания объекта совместной собственности, — отмечает Марди. - Со своей стороны, каждый собственник квартиры должен делать все в соответствии с принципом разумной добросовестности, чтобы товарищество могло обеспечить благополучие всех собственников квартир».

Это также относится к собственникам квартир, чьи действия, например, складирование в квартире мусора, вызывают проблемы с тараканами. «Судебная практика подтверждает, что способствование распространения тараканов может быть основанием для подачи иска об отчуждении квартирной собственности», — говорит юрист Урмас Марди.