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  • Неподалеку от озера Выртсъярв продается живописный ухоженный хутор

Фото ⟩ Неподалеку от озера Выртсъярв продается живописный ухоженный хутор

ФОТО: KV.EE

Если вы ищете для своей семьи тихий уголок, где не слышно шума городского, это предложение может вам подойти, решил Kodustiil.

Этот укромный уголок посреди леса находится в деревне Мальтса Вильяндиского уезд. Особенностью этой недвижимости площадью 8589 м2 является традиционный эстонский каменный сад - низкая ограда, сложенная из булыжников, большая альпийская клумба и лес, окружающий участок со всех сторон. 

ФОТО: KV.EE

Расположенный на участке бревенчатый дом построен в 2004 году и состоит из кухни, санузла, гостиной и двух спален на втором этаже. Дом построен на низком фундаменте, имеет прочную черепичную крышу и отапливается воздушным тепловым насосом, а также камином. В ванной комнате полы с подогревом.

ФОТО: KV.EE

Рядом с домом расположено новое строение под жестяной крышей с двумя парковочными местами, большим дополнительным помещением с выходом на чердак и под навес. На чердаке можно оборудовать дополнительное спальное место. Кроме того имеется баня с бочкой. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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