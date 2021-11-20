Фото ⟩ Неподалеку от озера Выртсъярв продается живописный ухоженный хутор

Этот укромный уголок посреди леса находится в деревне Мальтса Вильяндиского уезд. Особенностью этой недвижимости площадью 8589 м2 является традиционный эстонский каменный сад - низкая ограда, сложенная из булыжников, большая альпийская клумба и лес, окружающий участок со всех сторон.

ФОТО: KV.EE

Расположенный на участке бревенчатый дом построен в 2004 году и состоит из кухни, санузла, гостиной и двух спален на втором этаже. Дом построен на низком фундаменте, имеет прочную черепичную крышу и отапливается воздушным тепловым насосом, а также камином. В ванной комнате полы с подогревом.

ФОТО: KV.EE

Рядом с домом расположено новое строение под жестяной крышей с двумя парковочными местами, большим дополнительным помещением с выходом на чердак и под навес. На чердаке можно оборудовать дополнительное спальное место. Кроме того имеется баня с бочкой.

ФОТО: KV.EE