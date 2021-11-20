Фото ⟩ Неподалеку от озера Выртсъярв продается живописный ухоженный хутор
Если вы ищете для своей семьи тихий уголок, где не слышно шума городского, это предложение может вам подойти, решил Kodustiil.
Если вы ищете для своей семьи тихий уголок, где не слышно шума городского, это предложение может вам подойти, решил Kodustiil.
Этот укромный уголок посреди леса находится в деревне Мальтса Вильяндиского уезд. Особенностью этой недвижимости площадью 8589 м2 является традиционный эстонский каменный сад - низкая ограда, сложенная из булыжников, большая альпийская клумба и лес, окружающий участок со всех сторон.
Расположенный на участке бревенчатый дом построен в 2004 году и состоит из кухни, санузла, гостиной и двух спален на втором этаже. Дом построен на низком фундаменте, имеет прочную черепичную крышу и отапливается воздушным тепловым насосом, а также камином. В ванной комнате полы с подогревом.
Рядом с домом расположено новое строение под жестяной крышей с двумя парковочными местами, большим дополнительным помещением с выходом на чердак и под навес. На чердаке можно оборудовать дополнительное спальное место. Кроме того имеется баня с бочкой.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.