Нашумевшее постановление суда не распространяется на всех невакцинированных в Эстонии

По постановлению Таллиннского административного суда 26 человек, у которых установлено наличие антител к ковиду посредством тестирования, восстановили право на участие в мероприятиях, на которых требуется справка о короновирусе. Кроме того, в порядке первоначальной правовой защиты суд продлил действие сертификатов десяти человек, у которых было доказано заболевание COVID-19, до окончания судебного разбирательства, несмотря на то, что с момента их инфицирования прошло 180 дней.