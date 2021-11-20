Сб, 20.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Нашумевшее постановление суда не распространяется на всех невакцинированных в Эстонии

Нашумевшее постановление суда не распространяется на всех невакцинированных в Эстонии

Министр юстиции Марис Лаури. ФОТО: Madis Veltman

По постановлению Таллиннского административного суда 26 человек, у которых установлено наличие антител к ковиду посредством тестирования, восстановили право на участие в мероприятиях, на которых требуется справка о короновирусе. Кроме того, в порядке первоначальной правовой защиты суд продлил действие сертификатов десяти человек, у которых было доказано заболевание COVID-19, до окончания судебного разбирательства, несмотря на то, что с момента их инфицирования прошло 180 дней.

Для подписчиков Для подписчиков

Хотя по распоряжению правительства с 25 октября отрицательный результат теста на коронавирус больше не является доказательством эпидемиологической безопасности, Таллиннский административный суд в качестве первоначальной правовой защиты постановил, что 26 имеющих антитела истцов имеют право участвовать в мероприятиях на основании отрицательного результата теста.

Десять человек, которые переболели Сovid-19, получили первоначальную правовую защиту от Таллиннского апелляционного суда, который продлил срок действия их ковид-паспортов до окончания разбирательства.

Комментируя решение Таллиннского административного суда, министр юстиции Марис Лаури сказала Postimees, что

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back