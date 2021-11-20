Акция протеста в Роттердаме ФОТО: Getty Images

В Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, вспыхнули беспорядки из-за новых мер правительства по борьбе с Covid-19. Протестующие бросали в полицейских камни и петарды, поджигали патрульные машины. Полиция произвела предупредительные выстрелы и применила водометы.

Сотни протестующих пришли в центр города, выражая возмущение по поводу планов правительства ввести паспорта вакцинации от ковида, а также запретить запуск фейерверков на рождественские праздники.

Стражи порядка произвели предупредительные и прицельные выстрелы, "поскольку ситуация была опасной для жизни", сообщил агентству Рейтер представитель полиции.

По его словам, в результате стрельбы пострадали как минимум два человека.

В Роттердаме введено чрезвычайное положение, главный вокзал города закрыт.

ФОТО: EPA

На видео, размещенных в социальных сетях, участники беспорядков забрасывают полицейских камнями на одной из главных торговых улиц города. На кадрах видны сгоревшие полицейские машины.

В прошлую субботу власти Нидерландов ввели трехнедельный частичный локдаун из-за резкого роста случаев заболевания. Сокращено время работы магазинов и ресторанов, ограничен допуск на спортивные мероприятия. Но даже такие сравнительно мягкие меры вызвали возмущение у части граждан, на прошлой неделе в Гааге произошли стычки протестующих с полицией.

Особое недовольство противников жестких мер вызвало намерение властей ввести паспорта вакцинации от ковида. Планируется, что вход в различные заведения, такие как бары и рестораны, будет разрешен лишь обладателям таких ковид-паспортов.