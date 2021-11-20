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  • Полиция разыскивает пропавшего 53-летнего Айвара

Полиция разыскивает пропавшего 53-летнего Айвара

Пропавший Айвар. ФОТО: PPA

В пятницу, 19 ноября, в полицию поступило сообщение об исчезновении 53-летнего Айвара, проживающего в деревне Уласкова волости Сетумаа Выруского уезда.

Последний раз Айвара видели вечером в среду, 17 ноября, когда он навещал своего соседа, который живет в нескольких километрах от дома Айвара. Мужчина сказал своему соседу, что дальше поедет к своему другу, живущему в нескольких километрах, но, к сожалению, до пункта назначения он так и не доехал.

На Айваре была черная куртка и темно-синий комбинезон со светоотражающими полосами по бокам. Возможно, на ногах у него были рабочие ботинки. Мужчина ростом 176 см, среднего телосложения. У него короткая борода и седые волосы. Особенность Айвара в том, что одна из его рук плохо двигается.

Сотрудники полиции связались с родственниками и жителями деревни и проверили возможное местонахождение Айвара в волостях Уласкова и Серганди, а также в небольшом городке Вастселийна. Также установлено, что мужчина не находится в больнице в Южной Эстонии. Сегодня утром группа дронов была отправлена ​​для осмотра местности в родной деревни Айвара. К сожалению, найти мужчину пока не удалось. Поиски Айвара продолжаются.

Полиция просит всех, кто видел Айвара, сообщить об этом на номер службы экстренной помощи 112.

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