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Кристина Каллас стала добровольцем в охваченном коронавирусом доме попечения

Политик Кристина Каллас стала добровольцем в Пыльваском доме попечения. ФОТО: Erakogu

Председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас в качестве добровольца вызвалась помочь в Пыльваском доме призрения, в котором произошла вспышка коронавируса.

«Первая неделя волонтерской работы в доме призрения в Пыльва завершилась. COVID ворвался в дом три недели назад и скосил не только постояльцев, но и большинство работников по уходу, однако проживающие там нуждаются в круглосуточном уходе. Фантастическая заведующая домом [попечения] Аэт доверилась таким добровольцам, как я, которые раньше не имели дело с работой по уходу. Но у нее не было выбора. На прошлой неделе добровольцем был сотрудник полиции Вахур, менял подгузники и кормил пожилых людей», - написала Каллас в социальных сетях.

Каллас добавила, что это несомненно один из самых ценных опытов в ее жизни. «Эти люди, с которыми я познакомилась в течение двух полных и двух неполных рабочих дней, как работники по уходу, так и другие волонтеры и жильцы, значительно расширили мой мир. У меня не было бы такого жизненного опыта, если бы на прошлой неделе я не осмелилась позвонить заведующей и предложить помощь. Я приобрела новые навыки - кормить лежачего пожилого человека, вступать в контакт с людьми с деменцией. Я испытывала только положительные эмоции, но я слышала истории из жизней, в которых было мало положительного. Потихоньку ковид отступает из дома [попечения], в изоляции осталось всего три комнаты, персонал также вернется на следующей неделе», - сообщила она, добавив, что во вторник ее все-таки еще попросили прийти на помощь.

Каллас уточнила в комментарии для Lõuna-Eesti Postimees, что в доме попечения есть и другие добровольцы, например, Леана Моритс. «Может быть, будет справедливее, если я не одна получу все внимание», - сказала Каллас.

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