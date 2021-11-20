Кристина Каллас стала добровольцем в охваченном коронавирусом доме попечения

«Первая неделя волонтерской работы в доме призрения в Пыльва завершилась. COVID ворвался в дом три недели назад и скосил не только постояльцев, но и большинство работников по уходу, однако проживающие там нуждаются в круглосуточном уходе. Фантастическая заведующая домом [попечения] Аэт доверилась таким добровольцам, как я, которые раньше не имели дело с работой по уходу. Но у нее не было выбора. На прошлой неделе добровольцем был сотрудник полиции Вахур, менял подгузники и кормил пожилых людей», - написала Каллас в социальных сетях.

Каллас добавила, что это несомненно один из самых ценных опытов в ее жизни. «Эти люди, с которыми я познакомилась в течение двух полных и двух неполных рабочих дней, как работники по уходу, так и другие волонтеры и жильцы, значительно расширили мой мир. У меня не было бы такого жизненного опыта, если бы на прошлой неделе я не осмелилась позвонить заведующей и предложить помощь. Я приобрела новые навыки - кормить лежачего пожилого человека, вступать в контакт с людьми с деменцией. Я испытывала только положительные эмоции, но я слышала истории из жизней, в которых было мало положительного. Потихоньку ковид отступает из дома [попечения], в изоляции осталось всего три комнаты, персонал также вернется на следующей неделе», - сообщила она, добавив, что во вторник ее все-таки еще попросили прийти на помощь.