Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

"Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня - действительно лидер свободного мира. Мы свободны от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешным", - сказал он в интервью, телеканалу "Россия 1" в субботу, в день своего 75-летия.

По его мнению, Россия может служить примером для других, и хотя у нее много проблем, они решаемы. "У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубинные, непримиримые противоречия. Считаю, что это милость Божия", - добавил патриарх.

При этом споры, которые имеют место в современном российском обществе, не приносят ему вреда, считает он.