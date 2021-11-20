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  • Из чего только не перестраивают съемные квартиры предприимчивые дельцы!

Из чего только не перестраивают съемные квартиры предприимчивые дельцы!

Снимок иллюстративный ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Получившая в английских СМИ антирекламу съемная квартира-студия в центре Манчестера вызвала бурную реакцию жителей города, передает Kodustiil. 

Единственным преимуществом этой съемной квартиры является ее месторасположение. Об удобстве, домашнем уюте и безопасности в этом жилище говорить не приходится. Более того: за квартиру без окна и с мебелью из прессованных опилок с вас попросят 600 фунтов (712 евро) в месяц.

Если честно, то помещение первоначально предназначалось для мусорных контейнеров. Сейчас этот объект недвижимости, расположенный в цокольном этаже многоэтажного дома, слегка отремонтирован и сдается как домашний офис или студенческая квартира, предназначенная для четырех человек. Согласно рекламе, в «однокомнатной квартире» есть кухня, туалет и ванная. Однако очевидная наглость наймодателя вызвала возмущение ищущих жилье пользователей интернета. 

«Четыре человека? Да они должны спать друг на друге!» - пишет один потенциальный квартиросъемщик. 

«Это больше похоже на тюремную камеру», — считает другой.

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