Из чего только не перестраивают съемные квартиры предприимчивые дельцы!

Единственным преимуществом этой съемной квартиры является ее месторасположение. Об удобстве, домашнем уюте и безопасности в этом жилище говорить не приходится. Более того: за квартиру без окна и с мебелью из прессованных опилок с вас попросят 600 фунтов (712 евро) в месяц.

Windowless 'dungeon' with chipboard furniture outrages renters as it hits markethttps://t.co/bxMOoVDYNS pic.twitter.com/93MdABiMOU — Daily Star (@dailystar) November 19, 2021

Если честно, то помещение первоначально предназначалось для мусорных контейнеров. Сейчас этот объект недвижимости, расположенный в цокольном этаже многоэтажного дома, слегка отремонтирован и сдается как домашний офис или студенческая квартира, предназначенная для четырех человек. Согласно рекламе, в «однокомнатной квартире» есть кухня, туалет и ванная. Однако очевидная наглость наймодателя вызвала возмущение ищущих жилье пользователей интернета.

«Четыре человека? Да они должны спать друг на друге!» - пишет один потенциальный квартиросъемщик.