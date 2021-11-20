Картина дня: деятель преступного мира, недобросовестный автодилер и ночные рейды
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4208 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 464. Скончались пятеро. Читать далее...
В пятницу вечером сотрудники Департамента здоровья и полиции провели контрольный рейд по развлекательным заведениям Тарту, чтобы проверить, соблюдаются ли действующие ограничения. Были проверены более десяти пабов, клубов или других заведений, двери которых должны быть закрыты после 23, также следили за тем, проверяются ли коронасертификаты и обязанность ношения масок. Читать далее...
По постановлению Таллиннского административного суда 26 человек, у которых установлено наличие антител к ковиду посредством тестирования, восстановили право на участие в мероприятиях, на которых требуется справка о короновирусе. Кроме того, в порядке первоначальной правовой защиты суд продлил действие сертификатов десяти человек, у которых было доказано заболевание COVID-19, до окончания судебного разбирательства, несмотря на то, что с момента их инфицирования прошло 180 дней. Читать далее...
Бывший министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) вчера в соцсети признался, что его отставка связана с зависимостью от порталов ставок на спорт, на которых можно предсказывать результаты спортивных состязаний. В среду же он говорил, что уход с должности связан с проблемами со здоровьем и семьей. Читать далее...
Ситуация на границе Польши и Беларуси резко накалилась. Тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока с женщинами и детьми сидят в белорусских лесах, дерутся за кусок хлеба, некоторые умирают. Читать далее...
Нередко бывает, что поклонники того или иного вида спорта, где представлены эстонские спортсмены, до последнего сомневаются в успешном выступлении наших соотечественников. К числу исключений, пожалуй, можно отнести велоспорт, ралли и греблю, где ожидания всегда высоки. Читать далее...
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сютть заявил на заседании министров Европейского космического агентства (ESA) в Порто в пятницу, 19 ноября, что в ближайшие годы в растущей космической отрасли, вероятно, появится новый эстонский единорог. Читать далее...
Сегодня, 20 ноября, в 11.00 в Пярнуском крематории прошло прощание с 19-летним Тони, который боролся с опухолью спинного мозга. Тысячи жителей Эстонии пришли ему на помощь в борьбе с тяжелой болезнью. Однако, несмотря на пожертвования и возможность лечения в Германии, Тони не смог победить болезнь. Читать далее...
Сегодня, 20 ноября, около часа дня в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Нымме водитель мусоровоза сдавал назад и наехал на 90-летнего мужчину. К сожалению, травмы пожилого человека были настолько серьезными, что он скончался на месте. Читать далее...
Сегодня, 20 ноября, были начаты работы по возведению временных пограничных заграждений на первых участках в Нарве у сухого русла реки Нарва, а также на Юго-Востоке Эстонии в Меремяэ и на берегу реки Пиуза. Читать далее...
Мати Матвей рассказал потребительскому порталу Postimees о том, как он купил у вильяндиского автодилера AutoSalong OÜ подержанную Audi, у которой уже во время первой поездки закипел радиатор. Продавец утверждает, что был бы согласен исправить поломку на месте. Читать далее...
Хотя скандальный бизнесмен Меэлис Лао, вроде бы, обещал начать свою жизнь с чистого листа, Харьюский уездный суд во вторник приговорил его к условному тюремному заключению. Читать далее...
«Поскольку Михаил Кылварт очень умный деятель, он прекрасно знает, что это проигранная борьба и русская школа все равно исчезнет. Но он использует это в интересах своих избирателей», - сказал ведущий радиопрограммы Keskpäevatund Прийт Хыбемяги. Читать дальше....