Картина дня: деятель преступного мира, недобросовестный автодилер и ночные рейды

В Таллинне мусоровоз насмерть сбил человека

Сегодня, 20 ноября, около часа дня в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Нымме водитель мусоровоза сдавал назад и наехал на 90-летнего мужчину. К сожалению, травмы пожилого человека были настолько серьезными, что он скончался на месте. Читать далее...

ФОТО 〉 Начаты работы по установке заграждений на восточной границе в Нарве и Южной Эстонии

Сегодня, 20 ноября, были начаты работы по возведению временных пограничных заграждений на первых участках в Нарве у сухого русла реки Нарва, а также на Юго-Востоке Эстонии в Меремяэ и на берегу реки Пиуза. Читать далее...

Еще один недобросовестный автодилер? Только что купленная машина тут же сломалась

Мати Матвей рассказал потребительскому порталу Postimees о том, как он купил у вильяндиского автодилера AutoSalong OÜ подержанную Audi, у которой уже во время первой поездки закипел радиатор. Продавец утверждает, что был бы согласен исправить поломку на месте. Читать далее...

"Тефлоновый человек" Меэлис Лао - лидер преступного мира или дипломат с оружием?

Хотя скандальный бизнесмен Меэлис Лао, вроде бы, обещал начать свою жизнь с чистого листа, Харьюский уездный суд во вторник приговорил его к условному тюремному заключению. Читать далее...

KESKPÄEVATUND 〉 Хыбемяги: Кылварт прекрасно понимает, что борьба за русскую школу проиграна