Картина дня: ночные рейды Департамента здоровья, нашумевшее постановление суда и эстонцы в космосе
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4208 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 464. Скончались пятеро. Читать далее...
В пятницу вечером сотрудники Департамента здоровья и полиции провели контрольный рейд по развлекательным заведениям Тарту, чтобы проверить, соблюдаются ли действующие ограничения. Были проверены более десяти пабов, клубов или других заведений, двери которых должны быть закрыты после 23, также следили за тем, проверяются ли коронасертификаты и обязанность ношения масок. Читать далее...
По постановлению Таллиннского административного суда 26 человек, у которых установлено наличие антител к ковиду посредством тестирования, восстановили право на участие в мероприятиях, на которых требуется справка о короновирусе. Кроме того, в порядке первоначальной правовой защиты суд продлил действие сертификатов десяти человек, у которых было доказано заболевание COVID-19, до окончания судебного разбирательства, несмотря на то, что с момента их инфицирования прошло 180 дней. Читать далее...
Бывший министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) вчера в соцсети признался, что его отставка связана с зависимостью от порталов ставок на спорт, на которых можно предсказывать результаты спортивных состязаний. В среду же он говорил, что уход с должности связан с проблемами со здоровьем и семьей. Читать далее...
Ситуация на границе Польши и Беларуси резко накалилась. Тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока с женщинами и детьми сидят в белорусских лесах, дерутся за кусок хлеба, некоторые умирают. Читать далее...
Нередко бывает, что поклонники того или иного вида спорта, где представлены эстонские спортсмены, до последнего сомневаются в успешном выступлении наших соотечественников. К числу исключений, пожалуй, можно отнести велоспорт, ралли и греблю, где ожидания всегда высоки. Читать далее...
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сютть заявил на заседании министров Европейского космического агентства (ESA) в Порто в пятницу, 19 ноября, что в ближайшие годы в растущей космической отрасли, вероятно, появится новый эстонский единорог. Читать далее...