Картина дня: ночные рейды Департамента здоровья, нашумевшее постановление суда и эстонцы в космосе

За сутки в Эстонии выявлено 464 зараженных, скончались пятеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4208 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 464. Скончались пятеро. Читать далее...

ФОТО 〉 Ночной рейд Департамента здоровья и полиции: вопросы вызвала частная вечеринка

В пятницу вечером сотрудники Департамента здоровья и полиции провели контрольный рейд по развлекательным заведениям Тарту, чтобы проверить, соблюдаются ли действующие ограничения. Были проверены более десяти пабов, клубов или других заведений, двери которых должны быть закрыты после 23, также следили за тем, проверяются ли коронасертификаты и обязанность ношения масок. Читать далее...

Нашумевшее постановление суда не распространяется на всех невакцинированных в Эстонии

По постановлению Таллиннского административного суда 26 человек, у которых установлено наличие антител к ковиду посредством тестирования, восстановили право на участие в мероприятиях, на которых требуется справка о короновирусе. Кроме того, в порядке первоначальной правовой защиты суд продлил действие сертификатов десяти человек, у которых было доказано заболевание COVID-19, до окончания судебного разбирательства, несмотря на то, что с момента их инфицирования прошло 180 дней. Читать далее...

До отставки с поста министра Тыниса Мёльдера довело пристрастие к азартным играм

​Бывший министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) вчера в соцсети признался, что его отставка связана с зависимостью от порталов ставок на спорт, на которых можно предсказывать результаты спортивных состязаний. В среду же он говорил, что уход с должности связан с проблемами со здоровьем и семьей. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Паны бранятся - поголовье холопов может сократиться

Ситуация на границе Польши и Беларуси резко накалилась. Тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока с женщинами и детьми сидят в белорусских лесах, дерутся за кусок хлеба, некоторые умирают. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Проиграла, но победила

Нередко бывает, что поклонники того или иного вида спорта, где представлены эстонские спортсмены, до последнего сомневаются в успешном выступлении наших соотечественников. К числу исключений, пожалуй, можно отнести велоспорт, ралли и греблю, где ожидания всегда высоки. Читать далее...

В числе кандидатов в космонавты Европейского космического агентства семеро эстонцев