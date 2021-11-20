Завтра электроэнергия будет стоить намного дороже, чем сегодня
Завтра электроэнергия в Эстонии будет стоить в среднем на 27 процентов дороже, чем сегодня.
Завтра электроэнергия в Эстонии будет стоить в среднем на 27 процентов дороже, чем сегодня.
Средняя цена на электроэнергию составляет 112,61 евро за мегаватт-час. Завтра с 11 утра цена на электроэнергию вырастет выше ста евро и ниже этой отметки в течение дня не опустится.
Самым дорогим электричество будет с 21:00 до 22:00, когда за него придется платить 174,59 евро.
В Финляндии цена на электроэнергию завтра вырастет на 312% до 61,99 евро. Самая дорогая электроэнергия в Финляндии будет с 18:00 до 19:00, когда ее цена составит 107 евро.