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Завтра электроэнергия будет стоить намного дороже, чем сегодня

Электричество. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Завтра электроэнергия в Эстонии будет стоить в среднем на 27 процентов дороже, чем сегодня.

 

Средняя цена на электроэнергию составляет 112,61 евро за мегаватт-час. Завтра с 11 утра цена на электроэнергию вырастет выше ста евро и ниже этой отметки в течение дня не опустится.

Самым дорогим электричество будет с 21:00 до 22:00, когда за него придется платить 174,59 евро.

В Финляндии цена на электроэнергию завтра вырастет на 312% до 61,99 евро. Самая дорогая электроэнергия в Финляндии будет с 18:00 до 19:00, когда ее цена составит 107 евро.

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