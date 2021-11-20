Завтра электроэнергия будет стоить намного дороже, чем сегодня

Средняя цена на электроэнергию составляет 112,61 евро за мегаватт-час. Завтра с 11 утра цена на электроэнергию вырастет выше ста евро и ниже этой отметки в течение дня не опустится.

Самым дорогим электричество будет с 21:00 до 22:00, когда за него придется платить 174,59 евро.