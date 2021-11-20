Какую квартиру можно купить в Ида-Вирумаа на 20 000 евро?

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома постройки 1968 года на проспекте Выйду. В квартире центральное отопление, газовая плита, газовая колонка, санузел совмещенный. Квартира требует серьезного ремонта.

ФОТО: KV.EE

Квартира, как и предыдущая, тоже находится на пятом этаже, планировка на обе стороны дома. Квартира, со слов продавца, в хорошем состоянии. Балкон отремонтирован, утеплен и обшит вагонкой. В квартире остается кухонная мебель и плита, другая мебель по договоренности. Возможен обмен.

ФОТО: KV.EE

Квартира на первом этаже пятиэтажного дома расположена по адресу Выйду проспект, 6А. В объявлении написано, что квартира чистая и теплая. Добавим, что она требует большого современного ремонта.

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан капитальный ремонт, произведена замена проводки, установлены пластиковые окна, встроен вместительный шкаф-купе, в комнатах положен ламинат.В доме на улице В.Чкалова постройки 1976 года действует активное квартирное товарищество.

ФОТО: KV.EE

Квартира капитально и очень красиво отремонтирована и уже забронирована. Но обратите, пожалуйста, внимание, квартира один раз названа однокомнатной, второй раз - двухкомнатной. Площадь квартиры 28,2 м2, а это означает, что кухня перенесена в комнату, а в бывшей кухне оборудована спальня. И официально это все-таки - однокомнатная квартира. Поэтому цена квадратного метра этой квартиры значительно больше остальных.