Сб, 20.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Какую квартиру можно купить в Ида-Вирумаа на 20 000 евро?

Центр города Нарва. Снимок иллюстративный. ФОТО: Вера Копти.

Мы решили выяснить, какую квартиру в Ида-Вирумаа можно купить, имея в распоряжении 20 000 евро, и отправились на KV.EE. 

Нарва, трехкомнатная квартира площадью 48,3 м2

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома постройки 1968 года на проспекте Выйду. В квартире центральное отопление, газовая плита, газовая колонка, санузел совмещенный. Квартира требует серьезного ремонта. 

Кохтла-Ярве, Ахтме, трехкомнатная квартира площадью 63,2м2

ФОТО: KV.EE

Квартира, как и предыдущая, тоже находится на пятом этаже, планировка на обе стороны дома. Квартира, со слов продавца, в хорошем состоянии. Балкон отремонтирован, утеплен и обшит вагонкой. В квартире остается кухонная мебель и плита, другая мебель по договоренности. Возможен обмен.

Нарва, двухкомнатная квартира площадью 47,6 м2

ФОТО: KV.EE

Квартира на первом этаже пятиэтажного дома расположена по адресу Выйду проспект, 6А. В объявлении написано, что квартира чистая и теплая. Добавим, что она требует большого современного ремонта. 

Силламяэ, двухкомнатная квартира площадью 48 м2

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан капитальный ремонт, произведена замена проводки, установлены пластиковые окна, встроен вместительный шкаф-купе, в комнатах положен ламинат.В доме на улице В.Чкалова постройки 1976 года действует активное квартирное товарищество.

Нарва, квартира на улице 26 июля 

ФОТО: KV.EE

Квартира капитально и очень красиво отремонтирована и уже забронирована. Но обратите, пожалуйста, внимание, квартира один раз названа однокомнатной, второй раз - двухкомнатной. Площадь квартиры 28,2 м2, а это означает, что кухня перенесена в комнату, а в бывшей кухне оборудована спальня. И официально это все-таки - однокомнатная квартира. Поэтому цена квадратного метра этой квартиры значительно больше остальных.

Между прочим, по статистике квартирный рынок в Ида-Вирумаа сейчас очень активен.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back