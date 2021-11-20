Мигранты в Минске: для кого-то проблема, а для кого-то бизнес

Мужчины и женщины с детьми направляются к паркингу рядом с Дворцом, там их уже ждут многочисленные автобусы и такси. Через четыре часа эти люди будут в Гродно, городе на границе с Польшей.

Оттуда по густому лесу они попытаются добраться до пограничной зоны. Мигранты, застрявшие между двумя странами, называют ее «джунглями». А далее их встретят тысячи хорошо вооруженных польских пограничников, которые уже возвели забор с колючей проволокой и собираются начать строительство стены.

Сегодня, по разным оценкам, количество мигрантов в Белоруссии, уже составляет от 8 000 до 15 000 человек, их можно видеть повсюду от Минска до западной границы страны. Эти цифры начинаешь понимать, только оказавшись в самом Минске.

Многие из тех, кто оказался возле Дворца спорта, говорят, что прилетели из городов Ближнего Востока только сегодня. Шансы сделать это серьезно уменьшились в пятницу, после того, как турецкие и белорусские авиакомпании объявили о прекращении перевозки из Стамбула в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Однако в тот же день в Минск прибыло еще больше мигрантов из Дубая и Бейрута. (В понедельник стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты запретили белорусскому национальному авиаперевозчику «Белавиа» брать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана, летящих из Дубая).

Многие, как Ахмед из Ирака, который со своими друзьями устроился на газоне возле Дворца спорта, находятся в Белоруссии с сентября. «Там было жутко, нет ни воды, ни еды, поэтому мы решили приехать [в Минск] закупиться и немного поспать здесь. Завтра мы снова туда вернемся, что мы еще можем сделать?» — говорит он, его красные глаза выдают долгий недосып. Ахмед рассказывает, что группу его друзей на границе избили польские пограничники.

Агентство ООН по делам беженцев считает, что из-за суровых условий в «джунглях» к настоящему времени погибло как минимум 10 мигрантов. Польские СМИ сообщили, что в среду вечером там замерз насмерть 14-летний курдский мальчик. В прошлом месяце белорусские СМИ написали о первой смерти мигранта в столице: 35-летний иракский мужчина упал возле торгового центра.

Как и большинство мигрантов, Ахмед приехал в Минск по очень дорогому туру, организованному туристическим агентством в Ираке. Ахмед заплатил фирме в Ливане $3000, больше денег у него нет, да и недельная туристическая виза тоже истекла. После возвращения из «джунглей» с друзьями он живет на улицах Минска в спальнике или палатке. «Мы все равно не можем поехать домой, мы все отдали, чтобы попасть сюда», — говорит он.