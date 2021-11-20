«Мама, они хотели меня убить!»: история глупости, которая довела девушку до тюрьмы
«Один год, два месяца и три дня», - повторила 19-летняя заключенная Таллиннской тюрьмы. Именно столько ей предстоит провести за решеткой за жестокие избиения.
«Один год, два месяца и три дня», - повторила 19-летняя заключенная Таллиннской тюрьмы. Именно столько ей предстоит провести за решеткой за жестокие избиения.
«Понятно ли вам, что вы сейчас остаетесь в тюрьме отбывать это наказание?» - спросил судья на проходящем 2 ноября заседании. «Да», - ответила подсудимая, которой придется отсидеть за решеткой еще восемь месяцев.
Полиции девочка была знакома еще с тех пор, когда она училась в основной школе, но после первого уголовного производства она не предстала перед судом из-за своего юного возраста. Ей велели пройти семейную терапию и окончить школу.
Но не прошло много времени, как она впервые предстала перед судом по обвинению в избиении. В возрасте 17 лет она с подругой совершила жестокое преступление с применением насилия, но суд тогда вновь проявил снисходительность. Девушкам зачитали наставления: на испытательном сроке не пить, никого не бить, не заниматься ерундой, тогда удастся избежать тюремного заключения.