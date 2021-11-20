ВИДЕО ⟩ Вернувшуюся с итогового турнира WTA Контавейт в аэропорту встретили цветами

«Добро пожаловать домой, дорогая Анетт, - сказал Сыырумаа, принимая героиню спорта. - Мне очень приятно приветствовать тебя и говорить слова благодарности от лица всего спортивного сообщества Эстонии».

По словам Сыырумаа, то, что Анетт смогла сделать в мире тенниса за последние два-три месяца - настоящее чудо. Сыырумаа также поблагодарил мать Анетт Юлле, которая с самого начала поддерживает свою дочь.