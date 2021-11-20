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  • Вернувшуюся с итогового турнира WTA Контавейт в аэропорту встретили цветами
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ВИДЕО ⟩ Вернувшуюся с итогового турнира WTA Контавейт в аэропорту встретили цветами

WTA turniiril vägeva tulemuse teinud Anett Kontaveit Tallinna lennujaamas. ФОТО: Kuvatõmmis Urmas Sõõrumaa videost

Cедьмая ракетка мира в женском тенниса Анетт Контавейт, дошедшая в этом году до финала итогового турнира WTA в Мексике, сегодня вернулась домой

Звезду спорта торжественно встретили в аэропорту, слово взял и президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа.

К возвращению теннисистки аэропорт был переполнен - поклонники предподнесли Анетт огромные букеты.

«Добро пожаловать домой, дорогая Анетт, - сказал Сыырумаа, принимая героиню спорта. - Мне очень приятно приветствовать тебя и говорить слова благодарности от лица всего спортивного сообщества Эстонии».

По словам Сыырумаа, то, что Анетт смогла сделать в мире тенниса за последние два-три месяца - настоящее чудо. Сыырумаа также поблагодарил мать Анетт Юлле, которая с самого начала поддерживает свою дочь.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как встречали в Таллинне звезду тенниса!

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