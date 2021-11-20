ВИДЕО ⟩ Вернувшуюся с итогового турнира WTA Контавейт в аэропорту встретили цветами
Cедьмая ракетка мира в женском тенниса Анетт Контавейт, дошедшая в этом году до финала итогового турнира WTA в Мексике, сегодня вернулась домой
Cедьмая ракетка мира в женском тенниса Анетт Контавейт, дошедшая в этом году до финала итогового турнира WTA в Мексике, сегодня вернулась домой
Звезду спорта торжественно встретили в аэропорту, слово взял и президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа.
К возвращению теннисистки аэропорт был переполнен - поклонники предподнесли Анетт огромные букеты.
«Добро пожаловать домой, дорогая Анетт, - сказал Сыырумаа, принимая героиню спорта. - Мне очень приятно приветствовать тебя и говорить слова благодарности от лица всего спортивного сообщества Эстонии».
По словам Сыырумаа, то, что Анетт смогла сделать в мире тенниса за последние два-три месяца - настоящее чудо. Сыырумаа также поблагодарил мать Анетт Юлле, которая с самого начала поддерживает свою дочь.
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