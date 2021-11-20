Европа снова в эпицентре пандемии: что это значит для туристов

Уточняется, что по данным Всемирной организации здравоохранения только за 16 ноября, в Германии было зарегистрировано 23 607 новых случаев, в Венгрии - 21 060, во Франции - 12 508, Нидерландах - 12 052 и в Австрии - 11 227. Число смертей от COVID также резко возросло: в Венгрии зарегистрировано самое большое количество смертей за 24 часа: в общей сложности 304 пациента скончались из-за осложнений, вызванных вирусом.

На фоне увеличения числа случаев государства-члены ЕС уже начали вводить более строгие ограничения для своих граждан, а также на поездки за пределы страны.

Нидерланды, например, в начале этого месяца расширили требование о предъявлении COVID-сертификата для доступа в публичные места, а также вернули правило носить маски в общественных местах, таких как магазины и библиотеки. Таким образом, страна первой в Европе вернула частичный локдаун.

"Никого не удивим тем, что сегодня вечером у нас снова будет жесткое послание. Жесткое, потому что нам, к сожалению, приходится вводить больше требований, когда число инфицированных растет, а количество мест в больницах быстро заполняются", — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции, которая транслировалась по общенациональному телевидению.

В Германии несколько регионов и городов также ужесточили ограничения. В их числе - Берлин. Там объявили, что только полностью вакцинированные и недавно выздоровевшие от COVID-19 будут иметь доступ к ресторанам, кинотеатрам, музеям. В стране также задумываются над тем, чтобы снова ввести локдаун.

Правительство Австрии приняло еще более жесткие меры, введя изоляцию для двух миллионов непривитых граждан.

"Мы не относимся к этому шагу легкомысленно, но, к сожалению, он необходим", — заявил канцлер Александр Шалленберг, объявляя об этом шаге.

Это означает, что непривитым людям, которым до сих пор запрещалось посещать рестораны, парикмахерские и кинотеатры, теперь рекомендуется оставаться дома до тех пор, пока правительство не примет другое решение. Полиция проводит проверки, а непривитые люди, не соблюдающие новые правила, будут оштрафованы.

Позже Австрия первой в Европейском союзе сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Также в стране вводится полный национальный локдаун и запрещается въезд для туристов по меньшей мере до 3 декабря.

Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений. С начала этой неделе в стране действует локдаун для не вакцинированных.

К слову, вслед за Австрией, Чехия тоже решила ввести локдаун для невакцинированных от COVID - негативные ПЦР-тесты больше не позволят посещать общественные места, в том числе рестораны и отели. Такое нововведение вступит в силу с 23 ноября.

Более строгие правила въезда в страны ЕС