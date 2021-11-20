ВИДЕО ⟩ В Вене десятки тысяч человек вышли на митинг против обязательной вакцинации
В демонстрации против ковидных ограничений в Австрии участвуют около 35 тысяч человек. Несколько митингующих задержали, атмосфера накаленная.
В демонстрации против ковидных ограничений в Австрии участвуют около 35 тысяч человек. Несколько митингующих задержали, атмосфера накаленная.
Поводом стало заявление канцлера об очередном локдауне и обязательной вакцинации с февраля 2022 года. В полицию летят пивные банки, атмосфера описывается как неспокойная. Также сообщалось о задержании нескольких десятков человек, которые вели себя наиболее агрессивно.
Накануне австрийский канцлер Александр Шалленберг объявил, что со следующей недели Австрия вводит четвертый общенациональный локдаун для борьбы с пандемией коронавируса, он продлится 20 дней. Затем последует локдаун для тех, кто не получил прививку. С 13 декабря привитые граждане и граждане, переболевшие коронавирусом, будут освобождены от необходимости следовать жестким ограничительным мерам.
Шалленберг также заявил, что в Австрии с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной.
В последнее время число новых заражений коронавирусом в Австрии сильно растет. В субботу медицинские органы отчитались о выявленных за сутки 15 тыс. 297 случаях COVID-19. За время пандемии в Австрии выявили примерно 1 млн случаев заболевания, скончались более 11,9 тыс. инфицированных.