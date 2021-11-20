В одном из зоопарков Нидерландов животные массово заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус животным сделали после того, как сотрудники зоопарка обратили внимание на их состоянии. У львов наблюдались симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита и легкий кашель, а у горилл - проблемы с желудком и кишечником.

Заразившиеся животные находятся на карантине и временно недоступны посетителям. Устройство вольеров с гориллами и львами исключает контакт между ними и гостями зоопарка.