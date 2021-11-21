В Таллинне автомобиль врезался в светофор: двух человек доставили в больницу
В субботу, 20 ноября, днем в Таллинне произошло ДТП, в результате которого в больницу были доставлены двое.
В субботу, 20 ноября, днем в Таллинне произошло ДТП, в результате которого в больницу были доставлены двое.
В 14.58 в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Рейди-теэ 70-летний водитель Audi A4, совершая поворот направо, потерял управление над автомобилем, в результате чего машина врезалась в светофор, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Водитель и 47-летняя женщина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло пять тяжелых ДТП, в которых один человек умер (об этой трагической аварии можно прочитать здесь) и пятеро пострадали.
Также за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 16 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.