В Таллинне автомобиль врезался в светофор: двух человек доставили в больницу

В 14.58 в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Рейди-теэ 70-летний водитель Audi A4, совершая поворот направо, потерял управление над автомобилем, в результате чего машина врезалась в светофор, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Водитель и 47-летняя женщина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло пять тяжелых ДТП, в которых один человек умер (об этой трагической аварии можно прочитать здесь) и пятеро пострадали.