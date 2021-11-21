В воскресенье, 21 ноября, премьер-министр Кая Каллас встретится с прибывшим в Эстонию с визитом польским коллегой Матеушем Моравецким. Главы правительств дадут совместную пресс-конференцию.

Цель встречи - обсудить ситуации с безопасностью в нашем регионе и сотрудничество в международных организациях. Помимо Эстонии, премьер-министр Польши в воскресенье посетит также Латвию и Литву.