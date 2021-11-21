Вс, 21.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Департамент предупреждает: на дорогах может быть опасно

Гололедица. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Как предупреждает Транспортный департамент, в воскресенье утром на дорогах может быть местами скользко.

Утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей в Западной и Северной Эстонии влажное или мокрое от реагентов, в Центральной и Юго-Восточной Эстонии местами покрыто изморозью или обледенело. Температура у дорожного покрытия преимущественно минусовая, выпавшие рано утром осадки сделали дороги скользкими.

По прогнозу днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег, на севере страны также и снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия плюсовая, но во время осадков понизится, и на дорогах может возникнуть опасность гололедицы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back