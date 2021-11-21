Департамент предупреждает: на дорогах может быть опасно
Как предупреждает Транспортный департамент, в воскресенье утром на дорогах может быть местами скользко.
Как предупреждает Транспортный департамент, в воскресенье утром на дорогах может быть местами скользко.
Утром дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей в Западной и Северной Эстонии влажное или мокрое от реагентов, в Центральной и Юго-Восточной Эстонии местами покрыто изморозью или обледенело. Температура у дорожного покрытия преимущественно минусовая, выпавшие рано утром осадки сделали дороги скользкими.
По прогнозу днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег, на севере страны также и снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия плюсовая, но во время осадков понизится, и на дорогах может возникнуть опасность гололедицы.