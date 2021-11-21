The Times: руководство «Манчестер Юнайтед» решило уволить главного тренера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер будет освобожден от занимаемой должности, сообщает The Times.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер будет освобожден от занимаемой должности, сообщает The Times.
По данным источника, такое решение приняло руководство «МЮ» на экстренном собрании. Оно прошло в субботу после поражения от «Уотфорда» (1:4).
Сейчас с норвежцем обсуждают все детали расторжения контракта. Согласно текущему контракту, увольнение специалиста может стоить «МЮ» 7,5 миллиона фунтов.
«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
Из последних пяти матчей АПЛ они проиграли четыре, а в трех из них пропустили не менее четырех голов.