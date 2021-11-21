The Times: руководство «Манчестер Юнайтед» решило уволить главного тренера

По данным источника, такое решение приняло руководство «МЮ» на экстренном собрании. Оно прошло в субботу после поражения от «Уотфорда» (1:4).

Сейчас с норвежцем обсуждают все детали расторжения контракта. Согласно текущему контракту, увольнение специалиста может стоить «МЮ» 7,5 миллиона фунтов.

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.