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Случайный выстрел вызвал панику в аэропорту

Inimesed Atlanta lennujaamas. ФОТО: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Случайный выстрел из огнестрельного оружия в субботу распугал людей в аэропорту Атланты, при этом в воздушной гавани опровергли информацию о якобы активном стрелке.

Инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В полиции города пояснили, что возле главного контрольно-пропускного пункта произошел случайный выстрел из оружия.

"Активного стрелка нет. В аэропорту произошел случайный выстрел. Опасности для пассажиров или сотрудников нет. Расследование продолжается", - отмечается в Twitter аэропорта.

Между тем в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос. Один из пользователей Twitter сообщал, в частности, что люди "начали бежать и кричать".

Некоторые публикации сопровождались видеозаписями, на которых видно лежащих на полу людей и сотрудников аэропорта, обращающихся к ним с призывами спрятаться. "Несколько минут назад меня эвакуировали из аэропорта Атланты из-за продолжающегося инцидента со стрельбой", - написал один из пользователей.

Телекомпания CNN уточняет, что работа аэропорта временно приостановлена.

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