Случайный выстрел вызвал панику в аэропорту

Инцидент произошел в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. В полиции города пояснили, что возле главного контрольно-пропускного пункта произошел случайный выстрел из оружия.

"Активного стрелка нет. В аэропорту произошел случайный выстрел. Опасности для пассажиров или сотрудников нет. Расследование продолжается", - отмечается в Twitter аэропорта.

Между тем в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, что инцидент вызвал в аэропорту хаос. Один из пользователей Twitter сообщал, в частности, что люди "начали бежать и кричать".

Некоторые публикации сопровождались видеозаписями, на которых видно лежащих на полу людей и сотрудников аэропорта, обращающихся к ним с призывами спрятаться. "Несколько минут назад меня эвакуировали из аэропорта Атланты из-за продолжающегося инцидента со стрельбой", - написал один из пользователей.