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  • Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают после увеличения топливного сбора

Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают после увеличения топливного сбора

Самолет "Аэрофлота". Иллюстративное фото. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Российский авиаперевозчик второй раз за год объявил о повышении топливного сбора, объяснив это «существенным ростом» стоимости керосина.

С 22 ноября «Аэрофлот» второй раз за год повысит размер топливного сбора на своих рейсах внутреннего и международных направлений. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании, передает РИА Новости.

Размер топливного сбора на внутренних рейсах увеличится с 1 650 до 2 200 рублей, на международных — с 20 до 30 евро. Представители перевозчика объясняют повышение ростом цен на авиационный керосин, который дорожает вместе с нефтью, а также восстановлением объемов авиасообщения.

В компании сообщили, что в третьем квартале цена керосина уже более чем на половину превышала показатель прошлого года, а с октября стоимость топлива перевалила за 50 000 рублей за тонну.

«Аэрофлот» второй раз за год повышает размер топливного сбора на внутренних направлениях. В марте 2021 года перевозчик увеличил его на 10%.

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