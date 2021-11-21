Билеты на рейсы «Аэрофлота» подорожают после увеличения топливного сбора

С 22 ноября «Аэрофлот» второй раз за год повысит размер топливного сбора на своих рейсах внутреннего и международных направлений. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании, передает РИА Новости.

Размер топливного сбора на внутренних рейсах увеличится с 1 650 до 2 200 рублей, на международных — с 20 до 30 евро. Представители перевозчика объясняют повышение ростом цен на авиационный керосин, который дорожает вместе с нефтью, а также восстановлением объемов авиасообщения.

В компании сообщили, что в третьем квартале цена керосина уже более чем на половину превышала показатель прошлого года, а с октября стоимость топлива перевалила за 50 000 рублей за тонну.