Галерея ⟩ Полицейские устроили рейды на крупных шоссе

Оперативный руководитель Пайдеского отделения полиции Вальдур Мыттус сказал Järva Teataja, что в рейде по проверке водителей на трезвость участвуют 13 сотрудников, половина из которых помощники полицейских.

В течение первого часа на шоссе Таллинн-Тарту был пойман один нетрезвый водитель.

Мужчина, который ехал на Audi с финскими номерными знаками, объяснил, что в субботу были похороны, и он не думал, что пиво, которое он выпил вечером, вызовет у него проблемы с полицией утром.

Однако взятый из кафе фаст-фуд, выпитая вода и некоторое время ожидания на обочине дороги, позволили водителю, спешившему на паром в Финляндию, продолжить путь. «День все-таки испорчен», - сказал этот водитель, но отметил, что все же во всех отношениях уважает повседневную работу полиции.

Если на прошлой неделе к полудню воскресенья полиция поймала шестерых пьяных водителей на пересекающих Ярвамаа дорогах, сегодня на шоссе Таллинн-Тарту в утренние часы количество нарушителей осталось в пределах одного. «Самое тихое воскресное утро за последние недели», - сказал Мыттус.

Через некоторое время, около 11 часов, когда он сделал контрольный звонок в Силлаотса, выяснилось, что там было поймано двое нарушителей. Речь шла именно о нетрезвых водителях.

Но почему масштабные рейды проводят именно по воскресеньям?