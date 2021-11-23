Станет ли Псков центром транзита мигрантов в Эстонию? Взгляд евродепутатов

Как усмирить Лукашенко и помочь мигрантам?

Урмас Паэт. ФОТО: Eero Vabamägi

Урмас Паэт называет атаки Белоруссии на Польшу, Литву и Латвию опасным прецедентом, который, к сожалению, не получил адекватной международной оценки: «Это прецедент, когда одна страна за тысячи километров собирает людей, чтобы переправить их за границу с целью навредить соседним странам. Такого циничного и преступного поведения, а также манипуляций с мигрантами, когда их отправляют за тысячи километров на место, в международных отношениях ранее не было».

По его словам, чтобы выдержать такую атаку, необходимо параллельно предпринять несколько шагов. Во-первых, это широкомасштабное оповещение в иракских СМИ о том, что Белоруссия обманывает иракский народ и что через Белоруссию нет легкого пути в Европу. Во-вторых, нужно решительно общаться с авиакомпаниями, которые сейчас транспортируют мигрантов из Ирака в Минск: они рискуют потерять европейский рынок.

«Также необходимо на международном уровне объяснить, что у мигрантов нет правовых оснований передвигаться из Белоруссии в Польшу, Литву или другие страны, так как Белоруссия — это уже безопасная страна для мигрантов, в которую они попали легально по визе, - объясняет политик. - Да, санкции в отношении Лукашенко и его близкого окружения должны быть усилены. Кроме того, для белорусской авиакомпании "Белавиа" должны действовать полные ограничения Европейского союза, которые также означают прекращение поставки запчастей для самолетов. Как это было ранее сделано с Ираном».

Кроме того, по словам Урмаса Паэта, белорусский вопрос нужно постоянно поднимать в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы получить также международную оценку поведению режима Лукашенко. В частности, Эстония в качестве временного члена Совета Безопасности ООН может затрагивать эту тему до конца года.

«И, конечно же, сейчас важна единая политическая и практическая поддержка Польши, Литвы и Латвии со стороны других стран Евросоюза и НАТО перед лицом атак и манипуляций белорусского диктатора. На наших глазах развивается опасная и особо циничная форма гибридной войны, когда жизни мигрантов ничего не значат для диктатора», - добавляет он.

Похожей точки зрения придерживается Рихо Террас. «Загнанный в угол зверь ведет себя как безумный, что сейчас и делает Лукашенко. Соответственно, санкции оказывают на него влияние и, исходя из этого, он вернулся под крылышко к Путину. Европейский союз и Frontex должны активно поддерживать Польшу, Литву и все другие приграничные страны в борьбе с наплывом мигрантов и обеспечении безопасности на границе. Это не просто граница Польши или Литвы, это граница Европейского союза. Ранее Турция, а теперь Белоруссия демонстрируют, что граница должна быть защищена, в противном случае диктаторы используют это против нас», - подчеркивает он.