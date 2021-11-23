Станет ли Псков центром транзита мигрантов в Эстонию? Взгляд евродепутатов
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Просочившаяся в немецкую газету Die Welt секретная информация, в соответствии с которой предполагается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, наделала много шуму.