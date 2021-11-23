Вт, 23.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Станет ли Псков центром транзита мигрантов в Эстонию? Взгляд евродепутатов

  • Миксер: аэропорт и дивизия ВДВ Пскова давно значились на карте угроз Эстонии
  • Кальюранд: российско-эстонские дипломатические консультации нужно продолжать
  • Террас: Лукашенко ведет себя как загнанный в угол зверь
  • Паэт: на наших глазах развивается опасная и циничная форма гибридной войны
Псков. ФОТО: Igor Stomakhin/ Shutterstock

Просочившаяся в немецкую газету Die Welt секретная информация, в соответствии с которой предполагается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, наделала много шуму.

Сразу же прозвучали призывы немедленно строить заграждения на восточной границе и прекратить российско-эстонские дипломатические консультации. Насколько реальны сейчас такие провокации со стороны России или с учетом мировой повестки опасаться миграционного давления скорее следовало бы со стороны Белоруссии? Об этом Rus.Postimees поговорил с эстонскими евродепутатами.

Возможно любое развитие событий

Свен Миксер. ФОТО: Erik Prozes

По словам члена Европарламента Свена Миксера, в отличие от Латвии, Литвы и Польши, у Эстонии нет непосредственной границы с Белоруссией, таким образом вопрос заключается в том, может ли сегодня происходящее на границе Белоруссии и Европейского союза повториться на границах России и Европы, в том числе на восточной границе Эстонии. «Мы не должны забывать, что в случае управляемой Владимиром Путиным России мы имеем дело с режимом, который уже дважды в текущем столетии нападал на соседей. Кроме того, было проведено несчетное количество гибридных операций как против соседних, так и против географически удаленных демократических государств. Поэтому совершенно глупо было бы исключать любой сценарий», - заявляет он.

Политик подчеркивает, что в настоящий момент президент России, по сравнению с борющемся за выживание белорусским диктатором, находится в другом положении как на внутригосударственном, так и на международном уровнях, но если в какой-то момент Путин сочтет, что искусственное создание миграционного потока на границе Европейского союза будет обслуживать его интересы, то, безусловно, он не будет испытывать никаких моральных колебаний по поводу использования такого рычага.

«Псковский аэропорт и Псковская дивизия ВДВ были на карте угроз Эстонии уже задолго до возникшей сейчас напряженности между Белоруссией и Европейским союзом. Охрана, защита и строительство эстонско-российской сухопутной границы также важны не только для предотвращения возможной нелегальной иммиграции, но и для предотвращения множества различных сценариев угроз, - считает Свен Миксер. - Решение построить современную эстонско-российскую сухопутную границу было принято много лет назад, сразу после похищения Эстона Кохвера. Современная приграничная инфраструктура должна позволять предотвращать и сдерживать любую незаконную трансграничную деятельность, включая незаконное пересечение границы. Следовательно, нет причин, по которым создание приграничной инфраструктуры должно затягиваться или переноситься».

Опасность миграционного давления на Эстонию видит и евродепутат Рихо Террас: «Еще несколько месяцев назад это давление было серьезной проблемой лишь на литовской границе, теперь же ситуация обострилась и на польской границе. Лукашенко не действовал бы без поддержки Путина, а Путин точно такую же тактику в меньшем объеме использовал на северной границе Финляндии. Эстонию было бы удобнее и логичнее атаковать таким образом и затем дестабилизировать Европейский союз. Псковский аэропорт или его близость к эстонской и латвийской границам здесь не важны. Возможность такой гибридной атаки существует и без этого конкретного аэропорта».

Рихо Терраса радует то, что угроза была признана на государственном уровне: правительственная комиссия по безопасности сделала предложение временно укрепить восточную границу Эстонии с помощью проволочного барьера и министр внутренних дел его одобрил. К настоящему моменту работы по возведению временных пограничных заграждений уже начаты в Нарве и на юго-востоке Эстонии. «В общих чертах этого недостаточно, и, как я отмечал ранее, со строительством постоянного заграждения мы давно должны были продвинуться вперед. То, что президент Алар Карис созвал совет по государственной защите, является признаком проактивности и серьезности», - уверен он.

Граница должна быть укреплена

Рихо Террас. ФОТО: Gert Tali

По мнению члена Европарламента, Россия следит за нашей реакцией на сообщение Die Welt. «Исходя из этого, важно, чтобы теперь мы наблюдали не только за тем, что происходит в Псковском аэропорту, поскольку приток мигрантов может идти совершенно из другого места. Путин обязательно следит за тем, на что обращен наш фокус внимания, - говорит Рихо Террас. - В целом важна быстрая и решительная реакция со стороны эстонского государства, чтобы для начала граница была хотя бы временно укреплена и чтобы было ясно, что Эстония готова эффективно реагировать на провокации. Здесь же важна солидарность с Польшей и Литвой, мы должны учиться на их ситуациях. Лучшее сдерживающее средство — явная готовность».

Марина Кальюранд в свою очередь рекомендует продолжать российско-эстонские дипломатические консультации. «В ходе состоявшихся на позапрошлой неделе консультаций между Министерствами иностранных дел Эстонии и России российская сторона выразила готовность заключить пограничные соглашения между двумя странами (договоры о сухопутной и морской границах). Что касается заключения пограничных договоров с Россией, то крайне важно, чтобы они обрели законную силу. Это поможет эстонской государственной границе стать более логичной, ее станет проще охранять, - подчеркивает она. - Нынешняя контрольная линия, восходящая к советским временам, была обозначена Россией в одностороннем порядке, она содержит ряд нелогичных моментов: например, Саатсеский сапог. Пограничный договор с Россией позволит окончательно договориться и обозначить эстонско-российскую сухопутную границу».

Она надеется, что договор будет заключен в ближайшее время. Тем более, что Эстония со своей стороны сделала шаг навстречу, и пограничные договоры прошли первое чтение в Рийгикогу. Следующий шаг за Россией.

В это же время, по словам Марины Кальюранд, Эстония должна сделать все возможное для защиты внешней границы. «Я не являюсь экспертом и не могу сказать, нужно ли для этого возводить заграждения или устанавливать колючую проволоку. Уверена, в Департаменте полиции и погранохраны есть специалисты, знающие как лучше и эффективнее защитить границу Эстонии. С этим нельзя медлить. Несколько лет назад Россия направила нелегальных мигрантов на российско-финскую границу в Карьяла, сегодня тем же самым занимается Белоруссия в отношении Польши. Эстонии следует извлечь уроки из этих случаев и учитывать то, что и против Эстонии могут использовать те же методы. Если не сейчас, то в будущем», - предупреждает евродепутат.

За поддержание дипломатических отношений выступает и Рихо Террас. «Важно построить границу. Это долгое время было политическим обещанием нескольких правительств, но оно еще не реализовано. Если у нас будет действительно охраняемая граница и функционирующая пограничная служба, которая сможет ее охранять, это станет естественным первым сдерживающим фактором и заставит Россию задуматься, является ли Эстония лучшим местом для такой гибридной атаки. Может быть, не стоит отказываться от дипломатических консультаций до тех пор, пока не произойдет настоящее нападение на Эстонию, в противном случае мы сами бросать кости в пасть пропаганды Путина», - говорит он.

Как усмирить Лукашенко и помочь мигрантам?

Урмас Паэт. ФОТО: Eero Vabamägi

Урмас Паэт называет атаки Белоруссии на Польшу, Литву и Латвию опасным прецедентом, который, к сожалению, не получил адекватной международной оценки: «Это прецедент, когда одна страна за тысячи километров собирает людей, чтобы переправить их за границу с целью навредить соседним странам. Такого циничного и преступного поведения, а также манипуляций с мигрантами, когда их отправляют за тысячи километров на место, в международных отношениях ранее не было».

По его словам, чтобы выдержать такую атаку, необходимо параллельно предпринять несколько шагов. Во-первых, это широкомасштабное оповещение в иракских СМИ о том, что Белоруссия обманывает иракский народ и что через Белоруссию нет легкого пути в Европу. Во-вторых, нужно решительно общаться с авиакомпаниями, которые сейчас транспортируют мигрантов из Ирака в Минск: они рискуют потерять европейский рынок.

«Также необходимо на международном уровне объяснить, что у мигрантов нет правовых оснований передвигаться из Белоруссии в Польшу, Литву или другие страны, так как Белоруссия — это уже безопасная страна для мигрантов, в которую они попали легально по визе, - объясняет политик. - Да, санкции в отношении Лукашенко и его близкого окружения должны быть усилены. Кроме того, для белорусской авиакомпании "Белавиа" должны действовать полные ограничения Европейского союза, которые также означают прекращение поставки запчастей для самолетов. Как это было ранее сделано с Ираном».

Кроме того, по словам Урмаса Паэта, белорусский вопрос нужно постоянно поднимать в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы получить также международную оценку поведению режима Лукашенко. В частности, Эстония в качестве временного члена Совета Безопасности ООН может затрагивать эту тему до конца года.

«И, конечно же, сейчас важна единая политическая и практическая поддержка Польши, Литвы и Латвии со стороны других стран Евросоюза и НАТО перед лицом атак и манипуляций белорусского диктатора. На наших глазах развивается опасная и особо циничная форма гибридной войны, когда жизни мигрантов ничего не значат для диктатора», - добавляет он.

Похожей точки зрения придерживается Рихо Террас. «Загнанный в угол зверь ведет себя как безумный, что сейчас и делает Лукашенко. Соответственно, санкции оказывают на него влияние и, исходя из этого, он вернулся под крылышко к Путину. Европейский союз и Frontex должны активно поддерживать Польшу, Литву и все другие приграничные страны в борьбе с наплывом мигрантов и обеспечении безопасности на границе. Это не просто граница Польши или Литвы, это граница Европейского союза. Ранее Турция, а теперь Белоруссия демонстрируют, что граница должна быть защищена, в противном случае диктаторы используют это против нас», - подчеркивает он.

Марина Кальюранд также отметила, что Белоруссия в лице Александра Лукашенко ведет себя агрессивно и непредсказуемо, мигранты, ставшие заложниками этой ситуации, каждый день рискуют своими жизнями. «Следует сделать все возможное, чтобы приграничный кризис не вышел за пределы белорусско-польской границы. Организованная Белоруссией гибридная атака касается не только Польши и/или стран Балтии, но всего Евросоюза и НАТО. Лукашенко и Кремль следят за тем, как Евросоюз справится с кризисом. Мы все видели, как министр иностранных дел Лавров издевался над Европейским союзом, сказав, что если люди хотят жить в пропагандирующем европейскую демократию ЕС, их следует принять. Белорусская гибридная атака выглядит особенно наглой еще и по той причине, что в качестве оружия используют невинных людей, в числе которых есть женщины и дети, брошенные в холодном лесу без теплой еды и одежды. Так может поступать только очень жестокий человек», - заявляет она.

Марина Кальюранд. ФОТО: Sille Annuk

По наблюдениям Кальюранд, Лукашенко, который борется за возможность оставаться у власти, однозначно не нравятся санкции, а это означает, что их следует расширить и очень точно направить именно против тех людей и организаций, которые потворствуют торговле людьми из стран Ближнего Востока, их отправке в Белоруссию на белорусско-польскую границу. «Это также означает введение санкций в отношении авиаперевозчиков-партнеров белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". Заслуживает похвалы отказ "Аэрофлота" и Turkish Airlines продолжать сотрудничество с "Белавиа". В это же время следует вести диалог с теми государствами, откуда прибывают люди, чтобы обеспечить им возможность быстро вернуться на родину. Это единственный способ избежать гуманитарной катастрофы. Ирак уже сообщил о готовности принять своих граждан. Это очень важный шаг, учитывая, что большинство оказавшихся в приграничной ловушке людей являются выходцами из Ирака».

По словам еводепутата, мы имеем дело с цепью торговли людьми, где мигранты платят за возможность незаконно проникнуть в Европу. Такая деятельность противоречит международному праву и является антигуманной. «Связанных с этой деятельностью преступников следует прилечь к ответственности. Цепь торговли людьми необходимо разорвать. ЕС должен не только выражать политическую солидарность с Польшей, но и предпринимать соответствующие действия: быстро, единодушно, четко. Только в таком случае сохраняется надежда на то, что кризис не распространится на другие страны», - добавила Кальюранд.

Свен Миксер обращает внимание на то, что одновр еменно с обострившийся ситуацией на белорусских границах, происходит активизация действий России вблизи украинской границы: «Ясно, что несколько одновременных кризисов или конфликтов затрудняют своевременное реагирование международного сообщества и эти моменты могут быть использованы злодеями для дополнительных провокаций».

«Новые человеческие жертвы, будь то мигранты, пытающиеся через Белоруссию попасть в Европу, или польские пограничники и военные, - это, прежде всего, вода на мельницу Лукашенко, так как такое развитие неизбежно вызывает наибольшую напряженность внутри Европейского союза. Целью Европы должно быть снижение напряженности без человеческих жертв и гуманным способом, - продолжает он. - Люди, которые пытаются нелегально въехать в Европейский союз, должны быть возвращены на родину. Тех, кто совершает насильственные действия, следует привлечь к ответственности. Однако мы, конечно же, не должны упускать из виду человечность и сострадание к тем, кто был обманут ложными обещаниями торговцев людьми и поэтому сегодня находится в безвыходной гуманитарной ситуации».

По словам Марины Кальюранд, человеческих жертв удастся избежать только в случае быстрого отправления мигрантов на родину. Но до этого момента им следует всесторонне помогать, начиная от обеспечения горячей едой и одеждой и заканчивая медицинской помощью. «Эти люди оказались жертвами торговцев людьми и белорусских политических игр. Они заслуживают помощи и сочувствия. Однако это не значит, что они могут бесконтрольно проникнуть в ЕС. Они также не являются военными беженцами, - в отличие от ситуации 2015-2016 годов - нуждающимися в международной защите. Чем быстрее они смогут вернуться домой, тем лучше для них самих, и тем скорее разрешится кризис», - заключила она.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back