ФОТО: Evija Trifanova/LETA

21 ноября 2013 года в результате обрушения крыши супермаркета Maxima в Латвии в рижском микрорайоне Золитуде погибли 54 человека. Эту трагедию не могут забыть родственники погибших и пострадавшие. Это болезненные воспоминания, поэтому сейчас редко кто готов об этом говорить. Спустя восемь лет после трагедии все еще продолжается суд, но уже в апелляционной инстанции, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Latvijas Radio.

"В день трагедии она поехала в Maxima, чтобы купить землю для пересадки цветущего кактуса, и там и осталась".

"Она отпустила своего коллеге покурить и встала за кассу. У нее осталась маленькая дочь, которой сказали правду, что мамы больше нет, но добавили, что теперь у нее своя звездочка на небе, которая всегда ее охраняет".

Галерея: Трагедия в Золитуде

Это лишь некоторые из историй о 54 жертвах трагедии, которая в эти ноябрьские дни вызывают грустные воспоминания у их близких.

Агрита Петрунина вспоминает: «Был вечер четверга. Я была на работе. Позвонила сестра и рассказала, что в Maxima обвалилась крыша. Я ей говорю: "Ты, как всегда, что-то придумала. Не может такого быть"».

Галерея: Трагедия в Золитуде

Однако случилось невероятное. Агриту Петрунину родственники увели на место происшествия, так как ее сын Алдис был управляющим отдела напитков магазина и в тот день с работы не вернулся.

"Ожидание - это было что-то ужасное. Сирены скорой помощи - дрожь даже сейчас берет, когда их слышу.

И мы стояли и ждали. В 4:52 утра я увидела, как выносят моего сына".

По ее словам, все эти годы пострадавшие и их родственники поддерживают друг друга в обществе "Золитуде 21.11". Все сдружились, их объединяет общая боль.

Галерея: Трагедия в Золитуде

Восемь лет назад в Золитудской трагедии погибли 54 человека, многие получили ранения.

Родственники все еще ждут, когда суд определит, кто виноват в случившемся, но в текущем судебном процессе они уже разочарованы и устали добиваться справедливости.

В прошлом году, через семь лет после трагических событий, суд первой инстанции огласил полный приговор по уголовному делу. Судья понадобилось девять месяцев, чтобы подготовить полное судебное решение объемом более 1200 страниц.

В нем судьи признали, что инженер-строитель здания Ивар Сергетс нарушил строительные нормы, в результате чего супермаркет обрушился. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но оправдал остальных восьмерых подсудимых. Решением суда остались недовольны пострадавшие и их представители, поэтому приговор был обжалован.