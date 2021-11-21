ФОТО: BBC News

Связанный с правительством Китая медиаконцерн Global News опубликовал на своем аккаунте в "Твиттере" видеоролик, на котором видна теннисистка Пэн Шуай. Она бесследно исчезла после того, как в начале ноября обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах.

По словам редактора Global News, видео сделано перед началом финального матча юниорского теннисного турнира Fila Kids Junior Tennis в Пекине в воскресенье, однако верифицировать его невозможно.

На нем Пэн Шуай в спортивном костюме стоит в ряду почетных гостей, за кадром объявляются их имена. На заднем плане видны часть логотипа Fila и несколько человек, перекрывающих выход со спортивной арены.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

По мнению многих пользователей соцсетей, видео выглядит постановочным, а представление высоких гостей сопровождается очень жидкими аплодисментами, что весьма необычно для Китая.

Это уже третье видео с участием Пэн Шуай, опубликованное в "Твиттере" Global News за последние несколько дней. На первых двух она обедает в ресторане с тренером и друзьями. Однако, по словам главы теннисной международной женской ассоциации (WTA) Стива Саймона, из них по-прежнему неясно, свободна ли Пэн Шуай в своих перемещениях и принятии решений.

WTA спортсмены и правительства ряда стран бьют тревогу, так как Шуай уже несколько недель не выходит на связь. Международные теннисные ассоциации пригрозили отменить все турниры, запланированные на 2022 год в Китае. Официальной реакции МОК пока нет.

Письмо-фальшивка?

На прошлой неделе государственный канал Китая CGTN показал скриншот электронного письма, якобы написанного Шуай главе WTA Стиву Саймону, в котором она отказывается от своих обвинений и утверждает, что с ней все в порядке и она просто отдыхает дома.

Однако стиль послания и отчетливо видимый на скриншоте курсор, появляющийся при наборе текста, заставили общественность усомниться в подлинности письма. Требования показать Пэн Шуай зазвучали еще громче. В социальных сетях развернута кампания под хэштегом #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай).

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

Пользователи ждут, чтобы теннисистка по меньшей мере лично записала видеобращение, из которого было бы ясно, что ее не принуждают говорить.

Поэтому опубликованное в воскресенье видео, на котором она лишь машет рукой невидимым в кадре зрителям, вряд ли успокоит WTA и общественность. Представитель WTA уже заявил агентству Рейтер, что оно не может считаться достаточным доказательством ее свободы.

Что произошло

35-летняя Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах "Большого шлема" (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.

В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку рейтинга.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 гг. Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.

Это первое подобное обвинение в адрес чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры.

Чжан Гаоли ФОТО: AFP

Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.

С тех пор о теннисистке ничего не известно. WTA и многие теннисисты неоднократно выражали озабоченность судьбой Шуай.

В частности, Наоми Осака призывала функционеров большого тенниса прояснить ситуацию. В начале этой недели первая ракетка мира Новак Джокович сказал, что шокирован происходящим.

Глава WTA Стив Саймон настаивает, чтобы обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула Пэн Шуай, были расследованы с максимальной прозрачностью и без какой-либо цензуры.