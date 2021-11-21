Пограничники задержали контрабандиста

В ночь на 21 ноября, около 3 часов, пограничники зафиксировали в приграничной зоне в районе села Косткова волости Сетомаа незаконное пересечение границы мужчиной, который нес на спине два ящика. На происшествие отреагировали пограничники, собачий патруль и команда по управлению дроном. Были обнаружены следы незаконного пересечения границы в приграничной зоне, и вскоре был задержан подозреваемый в контрабанде человек.

Им оказался гражданин Эстонии, уже знакомый пограничникам. Его доставили в арестный дом, и для выяснения всех деталей начато производство, которое ведет Налогово-таможенный департамент.

Глава бюро пограничной службы Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу отметил, что в ходе своей обычной работы пограничники выявили пункт пересечения границы в месте, куда еще не добралось строительство пограничной инфраструктуры или других заграждений.

«Не исключено, что контрабандист ошибочно надеялся, что сможет на данном участке границы каким-то образом остаться незамеченным пограничниками. Однако у пограничников везде есть глаза и уши, поэтому нарушение было обнаружено, и контрабандист был быстро пойман», - добавил он.

«Это наглядный пример того, что для предотвращения как единичного нарушения границы, так и, например, иммиграции, нам в первую очередь нужна информация о происходящем на границе и пограничники, которые реагируют на ситуацию. Физические преграды действуют в первую очередь как временная задержка и не полностью предотвращают любое преднамеренное пересечение границы, поскольку все чаще появляются новые формы трансграничной преступности. Поэтому важно построить всю приграничную инфраструктуру, которая поможет пограничникам еще быстрее реагировать на инциденты. Также важно получать стопроцентный обзор того, что происходит в каждой точке границы в любое время», - пояснил Саарепуу.