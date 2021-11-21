Картина дня: визит премьер-министра Польши в Таллинн, задержание контрабандиста и полицейские рейды
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5711 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 837. Семеро скончались. Читать далее..
В воскресенье, 21 ноября, премьер-министр Кая Каллас встретилась с прибывшим в Эстонию с визитом польским коллегой Матеушем Моравецким. Главы правительств дали совместную пресс-конференцию. Читать далее...
В ночь на воскресенье пограничники обнаружили подозрительное движение в приграничном районе в Сетомаа. На месте был задержан мужчина, незаконно пересекший границу. Он подозревается в контрабанде. Читать далее...
Сегодня, 21 ноября, утром на шоссе Пярну-Раквере в Силлаотса и у кафе Kükita на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа был организован полицейский рейд «Дуют все». Читать далее...
В пятницу вечером Департамент полиции и погранохраны снова посетил предприятия общественного питания, чтобы узнать, проверяют ли и каким образом работники коронапаспорта клиентов. Хотя в большинстве заведений сотрудники прилежно соблюдают правила, у одного работника кафе возникли проблемы с проверкой ковид-сертификатов. Читать далее...
Да как же ж тебя понять, коли ты ничего не говоришь?!» - ехидно осадил Иван Васильевич прощелыгу-режиссера Якина в знаменитой комедии. Эх, гражданин царь, нам бы ваши заботы! В маленькой стране с миллионным населением наблюдается отнюдь не дефицит коммуникации, а с точностью до наоборот – девятый вал информации, накатывающий из всех СМИ, утюгов и фенов. Читать далее...
В субботу, 20 ноября, вечером в России в Ленобласти грузовик, за рулем которого был гражданин Эстонии, столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего скончались трое находившихся в легковушке человек. Читать далее...
В субботу во второй половине дня полсотни демонстрантов заняли территорию за рождественской елью на Ратушной площади Тарту. Судя по лозунгам, которые раздавались по площади через громкоговоритель, это была акция противников коронаограничений, что также подтверждается текстами плакатов и транспарантов. Читать далее...
Исполнительный директор Valio Eesti Майдо Соловьев признал, что предприятие уже сейчас испытывает трудности с поиском рабочей силы, которые в будущем только возрастут, и поэтому необходимо еще больше внедрять в производстве роботизацию и автоматизацию. Читать далее...
21 ноября 2013 года в результате обрушения крыши супермаркета Maxima в Латвии в рижском микрорайоне Золитуде погибли 54 человека. Эту трагедию не могут забыть родственники погибших и пострадавшие. Это болезненные воспоминания, поэтому сейчас редко кто готов об этом говорить. Спустя восемь лет после трагедии все еще продолжается суд, но уже в апелляционной инстанции. Читать далее...
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся. Читать далее...
Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих , и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года. Об этом в эксклюзивном интервью, опубликованном изданием Military Times в воскресенье, 21 ноября, рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Читать далее...
Хотя отдавать вещи в центры повторного использования - очень полезное занятие, по словам сотрудников этих центров, часто люди жертвуют товары, место которых в мусорном ведре. Читать далее...
«Я очень благодарен за медицинскую помощь, которую мне оказывали в течение последнего месяца. Я не хочу ставить знак равенства между пациентом и клиентом, но в управлении больницами настал последний срок избавиться от советскости и улыбнуться пациенту», - пишет в Postimees политолог Ивар Талло, который в октябре-ноябре тяжело переболел коронавирусом. Читать далее...
Транспортный департамент предупредил, что к вечеру дороги станут скользкими. В Ляэне-Вирумаа сегодня вечером пять машин съехали с дороги, один автомобиль перевернулся через крышу. Читать далее...