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  • Эстония
  • Картина дня: визит премьер-министра Польши в Таллинн, задержание контрабандиста и полицейские рейды

Картина дня: визит премьер-министра Польши в Таллинн, задержание контрабандиста и полицейские рейды

Полицейский рейд. ФОТО: Jüri Looring

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 ноября.

Коронавирус выявлен у 837 жителей Эстонии, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5711 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 837. Семеро скончались. Читать далее..

БЛОГ, ВИДЕО, ФОТО 〉 Каллас: безопасность Эстонии сейчас зависит от границ Латвии, Литвы и Польши

В воскресенье, 21 ноября, премьер-министр Кая Каллас встретилась с прибывшим в Эстонию с визитом польским коллегой Матеушем Моравецким. Главы правительств дали совместную пресс-конференцию. Читать далее...

Пограничники задержали контрабандиста

В ночь на воскресенье пограничники обнаружили подозрительное движение в приграничном районе в Сетомаа. На месте был задержан мужчина, незаконно пересекший границу. Он подозревается в контрабанде. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Полицейские устроили рейды на крупных шоссе

Сегодня, 21 ноября, утром на шоссе Пярну-Раквере в Силлаотса и у кафе Kükita на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа был организован полицейский рейд «Дуют все». Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Полицейский рейд: у сотрудницы кафе возникли проблемы с проверкой коронапаспортов

В пятницу вечером Департамент полиции и погранохраны снова посетил предприятия общественного питания, чтобы узнать, проверяют ли и каким образом работники коронапаспорта клиентов. Хотя в большинстве заведений сотрудники прилежно соблюдают правила, у одного работника кафе возникли проблемы с проверкой ковид-сертификатов. Читать далее...

Язык мой - враг твой

Да как же ж тебя понять, коли ты ничего не говоришь?!» - ехидно осадил Иван Васильевич прощелыгу-режиссера Якина в знаменитой комедии. Эх, гражданин царь, нам бы ваши заботы! В маленькой стране с миллионным населением наблюдается отнюдь не дефицит коммуникации, а с точностью до наоборот – девятый вал информации, накатывающий из всех СМИ, утюгов и фенов. Читать далее...

ФОТО 〉 Легковушку разорвало, грузовик в кювете: гражданин Эстонии попал в тяжелое ДТП в России, трое погибших

В субботу, 20 ноября, вечером в России в Ленобласти грузовик, за рулем которого был гражданин Эстонии, столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего скончались трое находившихся в легковушке человек. Читать далее...

Противники коронаограничений провели незарегистрированный пикет

В субботу во второй половине дня ​​полсотни демонстрантов заняли территорию за рождественской елью на Ратушной площади Тарту. Судя по лозунгам, которые раздавались по площади через громкоговоритель, это была акция противников коронаограничений, что также подтверждается текстами плакатов и транспарантов. Читать далее...

Глава Valio: нехватка рабочей силы есть уже сейчас и в будущем она только увеличится

Исполнительный директор Valio Eesti Майдо Соловьев признал, что предприятие уже сейчас испытывает трудности с поиском рабочей силы, которые в будущем только возрастут, и поэтому необходимо еще больше внедрять в производстве роботизацию и автоматизацию. Читать далее...

«Это было что-то ужасное». Восемь лет трагедии в рижском магазине Maxima

21 ноября 2013 года в результате обрушения крыши супермаркета Maxima в Латвии в рижском микрорайоне Золитуде погибли 54 человека. Эту трагедию не могут забыть родственники погибших и пострадавшие. Это болезненные воспоминания, поэтому сейчас редко кто готов об этом говорить. Спустя восемь лет после трагедии все еще продолжается суд, но уже в апелляционной инстанции. Читать далее...

На предстоящей неделе в Таллинне ожидаются зимние дорожные условия

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предупреждает участников движения о том, что в воскресенье вечером погодные условия изменятся. Читать далее...

Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года

Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих , и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года. Об этом в эксклюзивном интервью, опубликованном изданием Military Times в воскресенье, 21 ноября, рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Читать далее...

С ОСВЕДОМЛЕННОСТЬЮ БЕДА 〉 Некоторые жители Эстонии сдают в центры повторного использования вещи, место которых в мусоре

Хотя отдавать вещи в центры повторного использования - очень полезное занятие, по словам сотрудников этих центров, часто люди жертвуют товары, место которых в мусорном ведре. Читать далее...

ПАЦИЕНТ КАК КУСОК МЯСА НА КОНВЕЙЕРЕ 〉 У тяжело переболевшего ковидом жителя Эстонии осталось много вопросов к больнице

«Я очень благодарен за медицинскую помощь, которую мне оказывали в течение последнего месяца. Я не хочу ставить знак равенства между пациентом и клиентом, но в управлении больницами настал последний срок избавиться от советскости и улыбнуться пациенту», - пишет в Postimees политолог Ивар Талло, который в октябре-ноябре тяжело переболел коронавирусом. Читать далее...

НА ДОРОГАХ СКОЛЬЗКО 〉 Пять машин съехали в кювет, BMW перевернулся через крышу

Транспортный департамент предупредил, что к вечеру дороги станут скользкими. В Ляэне-Вирумаа сегодня вечером пять машин съехали с дороги, один автомобиль перевернулся через крышу. Читать далее...

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