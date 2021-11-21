На предстоящей неделе в Таллинне ожидаются зимние дорожные условия

Согласно прогнозу, ожидаются небольшие осадки, температура воздуха опустится ниже нуля. Ночью ожидаются заморозки, высока опасность возникновения гололеда. На предстоящей неделе в ночные часы температура воздуха будет преимущественно ниже нуля градусов.

«На многих автомобилях все еще установлена летняя резина, автовладельцам стоило бы заменить летние покрышки на зимние. Поездки на летних покрышках в условиях снегопада крайне опасны. К тому же, это существенно затрудняет нормальное движение транспорта в городе», - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг, добавив, что шипованной резине стоит предпочесть ламельные покрышки, которые не загрязняют воздух и, тем самым, позволяют сберечь здоровье горожан.

По словам Сульга, нужно учитывать, что зимние дорожные условия требуют от водителей некоторой адаптации, поэтому, отправляясь в поездку, следует запастись временем и терпением.