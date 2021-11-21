В понедельник цена на электроэнергию в Эстонии снова будет очень высокой
В понедельник цена на электроэнергию в Эстонии вырастет в среднем на 44 процента по сравнению с сегодняшней ценой - до 162,54 евро за мегаватт в час.
В понедельник цена на электроэнергию в Эстонии вырастет в среднем на 44 процента по сравнению с сегодняшней ценой - до 162,54 евро за мегаватт в час.
Особенно дорогим электричество (282,61 евро) будет с 8 до 9 утра. Самая дешевая (90 евро) электроэнергия будет рано утром с 3 до 4 часов.
На этот раз цена на электроэнергию также резко вырастет в Финляндии, где средняя цена в понедельник составит 139,44 евро.
Ценовой пик у нас и у финнов будет наблюдаться в одно и то же время и на одном и том же уровне.