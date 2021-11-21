Вс, 21.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В понедельник цена на электроэнергию в Эстонии снова будет очень высокой

Электричество. ФОТО: Andrey Metelev/ Unsplash

В понедельник цена на электроэнергию в Эстонии вырастет в среднем на 44 процента по сравнению с сегодняшней ценой - до 162,54 евро за мегаватт в час.

Особенно дорогим электричество (282,61 евро) будет с 8 до 9 утра. Самая дешевая (90 евро) электроэнергия будет рано утром с 3 до 4 часов.

На этот раз цена на электроэнергию также резко вырастет в Финляндии, где средняя цена в понедельник составит 139,44 евро.

Ценовой пик у нас и у финнов будет наблюдаться в одно и то же время и на одном и том же уровне.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back